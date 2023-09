Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! C’est aujourd’hui que débute la Grande Braderie de Toulouse. Question dans Qu’es Aquò : quel mot emploie-t-on en occitan pour parler de la braderie ?

Se pòt dire la salda S-A-L-D-A. Plus simple, vous pouvez dire également en occitan la liquidacion (c’est sûr, c’est plus facile à retenir). Alavetz brave mond, es lo brave eveniment d’aquesta rintrada / c’est le grand événement de cette rentrée. Comença uèi e s’acabarà dissabte. La Grande Braderie de Toulouse débute aujourd’hui et s’achèvera quel jour ? Samedi se dit en occitan dissabte. Au passage, on en profite pour parler des jours de la semaine. Aujourd’hui / uèi, es dijòus. Dijaus o dijòus, c’est jeudi. Deman, serà divendres. Divendres, c’est donc vendredi e puèi dissabte / et puis samedi, qui sera donc le dernier jour de cette Grande Braderie de Toulouse.

La braderie, c’est l’occasion de flâner dans les rues du centre-ville de Toulouse: comment dit-on flâner en occitan ?

Landrejar (o landerejar, ça dépend des prononciations). Una landrejada, c’est une promenade en flânant. A aquesta ocasion, i aurà pas de veituras per las carrièras del centre-vila de Tolosa / à cette occasion, les voitures ne pourront pas circuler dans les rues du centre-ville de Toulouse. L’espaci serà reservat als pedons. Question: qu’es aquò un pedon ? Responsa, un pedon, c’est un piéton. Les commerçants utiliseront la partie del trepador se trouvant devant leur magasin pour vendre leurs marchandises. Lo trepador en lenga nòstra, c’est le trottoir.

Cette Grande Braderie, c’est aussi l’opportunité de faire de bonnes affaires ?

Absolument, et d’ailleurs en occitan, le mot affaire s’emploie au masculin: se ditz un afar. Clémence, Franz, Flora: qu’allez-vous acheter durant cette Grande Braderie de Toulouse ? A vista de nas / environ 1000 commerçants vont proposer leurs invendus et leur fins de série. Solide que i aurà de causas interessantas / bien-entendu, il y aura des choses intéressantes mais comme disait ma grand-mère, c’est possible qu’il y ait aussi de canhadas. Una canhada brave mond, c’est un objet de mauvaise qualité. Canhada qui vient du mot chien en occitan, can o canh, c’est à dire quelque chose qui est bon à jeter aux chiens. Et puis pour conclure, voici une expression: cal pas vendre un gat (o un cat) per una lèbre. Traduction: il ne faut pas vendre un chat pour un lièvre. Autrement dit, il ne faut pas tromper le client sur la marchandise.