La castagne

Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Aujourd’hui, dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Question ce matin dans Qu’es Aquò: comment dit-on en occitan les affrontements ?

Perqué pas la castanha ? Castanha, ce mot est bien occitan et il a été emprunté par la langue française pour parler de la bagarre, des échanges de coups. Una castanha, à l’origine, c’est d’abord et avant tout une châtaigne. Cet après-midi, nouvelle manifestation dans la ville rose contre la réforme des retraites. E vertat qu'aquò se castanhèt per las carrièras de Tolosa, en fin de manifestacion, dijòus passat. Traduction ? Pas mal de castagne jeudi dernier dans les rues de Toulouse, en fin de manifestation. Amb per exemple, de bedocetas cremadas.

Qu’es aquò una bedoceta [bédoucétte] ? Una bedoceta ?

C’est une poubelle, en référence à Albert Bedouce, maire de Toulouse au début du siècle dernier et dont le surnom en occitan était ‘‘tòcamanetas’’, il aimait bien serrer des mains. Bref, de bedocetas cremadas, çò disiái, atal coma de veirinas brigalhadas o encara d’abri-buses escagassats. Bénédicte, Franz, est-ce que vous avez compris? Poubelles brûlées, des vitrines brisées et des abribus saccagés. Aquò i se coneis encara quand nos passejam per las carrièras de Tolosa.

Vous pouvez traduire ?

Littéralement: ‘‘Ça s’y connaît encore’’ quand on se promène dans les rues de Toulouse. Autrement dit, les stigmates de ces heurts sont encore visibles à certains endroits. Aquò i se coneis encara. Pour éviter à nouveau ce genre de scénario, la préfecture de la Haute-Garonne annonce un dispositif interdisant notamment les feux d’artifices. Le transport de carburant en jerricane est suspendu. Des restrictions valables jusqu’à demain matin 06h00. La prefectura aviá demandat als sindicats de cambiar lo camin per manifestar uèi / la préfecture avait demandé aux syndicats de changer de parcours pour cette nouvelle journée de mobilisation. Mas fin finala brave mond, coma de costuma, la manifestacion partirà de Sant Çubran uèi a tres oras / départ comme d’habitude de la manif à 15h00 depuis Saint Cyprien. Bon dimars / bon mardi à tous !