Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce jeudi, des perturbations sont à prévoir chez Tisséo. Conséquence, les automobilistes sont plus nombreux. Question dans Qu’es Aquò : comment dit-on la circulation ?

Disètz la circulacion. C’est plus simple à dire qu’à subir. E òc brave mond, ce matin, nous avons une pensée pour vous qui êtes déjà dans votre véhicule et qui allez au travail. Clémence, Franz, Mathieu, avètz pas agut de dificultat per venir a la ràdio aqueste matin ? Alors, mardi, la circulation des trains avait déjà été perturbée suite à une grève de la SNCF. E òc pauròts, coma se ditz en lenga nòstra: i a pertot sèt lègas de maissant camin. Vous avez compris? Allez, on traduit ensemble. I a pertot sèt lègas de maissant camin / il y a partout sept lieues de mauvais chemin. Franz Massard: una lèga / une lieue, qu’es aquò ?

C’est une ancienne mesure ?

Absolument, et de longueur variable, a vista de nas, 4 km. Certains racontent par exemple, que le nom Léguevin (à l’ouest de Toulouse) signifierait ‘vingt lieues’’ (‘‘lega-vint’’). Car Léguevin serait à une vingtaine de lieues de la ville d'Auch. C’est un peu tiré par les cheveux / aquò passa l'òsca per ieu. Bref, revenons à notre expression: i a pertot sèt lègas de maissant camin. Il y a partout sept lieues de mauvais chemin (autrement dit, dans la vie, il y a de mauvaises passes). Parfois, une grève peut en cacher une autre.

Certains risquent d’arriver en retard au travail ce matin ?

Oui mais heureusement, ici, cela ne vous arrive jamais. Et pourtant, dans la vie, on peut toujours trouver une bonne excuse (surtout, quand on part de chez soi le matin). C’est ce que vous dit cette expression en occitan: al moment de partir, se tròba totjorn qualques moscas a ferrar / au moment de partir, il se trouve toujours quelques mouches à ferrer. Pas de chance … mais peut-être que vous êtes resté trop longtemps au lit ou dans la salle de bain. Fin finala, dins la vida vidanta, dins la vida de cada jorn / dans la vie quotidienne, sèm totjorn per camins e carrièras. Nous sommes toujours par voies et par chemins. En français, on dit ? Être par monts et par vaux. Anem, bona jornada e tenètz-vos fièr / portez-vous bien !