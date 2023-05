Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Aujourd’hui, on célèbre la journée internationale des familles. Question ce matin dans Qu’es Aquò , comment dit-on la famille en occitan ?

Es de bon dire / c’est facile: la familha. Aquesta jornada internacionala de las familhas foguèt creada lo 20 de setembre de 1993. Autrement dit, quand a été créée cette journée? Une journée créée par l’ONU. Question: sabètz quant de personas vivon sus aquesta tèrra ? Combien y-a-t-il d’habitants sur notre bonne vieille terre ? Sèm 8 miliards / huit milliards. Une croissance démographique qui devrait se poursuivre. La population mondiale devrait atteindre 9,8 milliards en 2050 et 11,2 milliards en 2100.

Cela veut dire qu’on fait de plus en plus de bébés ?

E ben de nenons, de nenetons, ne fasèm. Ça que la, ne fasèm mens en çò nòstre, sustot en Occitania. Traduction ? Des bébés, on en fait, cependant, on en fait moins, surtout chez nous en région Occitanie. Al mes de març passat / en mars dernier, selon l’INSEE, 1.816 naissances ont été enregistrées en moyenne chaque jour en France, soit 7% de moins qu'en mars 2022. L’Occitanie et l’Île de France sont les 2 régions métropolitaines où cette baisse du taux de natalité est la plus importante. Chez nous, la chute des naissances atteint les 11 %. Cal saber qu’es lo nombre de naissenças mai flac, mai feble dempuèi 1994.

C’est le plus faible nombre de naissances ... ?

Oui, depuis 1994. Néanmoins, il faut relativiser. Car si ce taux se maintient autour de 1,8, il n'y a pas d'inquiétude à court terme. Mais il ne faudrait pas descendre sous un taux de fécondité de 1,7. Que tot aquò voldriá dire que la populacion començariá de baissar / car cela signifierait que la population commencerait à baisser e tanben que i auriá de mai en mai de vièlhs / et aussi, cela se traduirait par un vieillissement important de la population. Alavetz, i a de païses que son ja dins aquela situacion:Russia, Japon emai, China / certains pays sont déjà dans cette si