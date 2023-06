Ce soir c’est la fête de la musique, on en parle dans qu’es aquò !

Il y a musique et musique en occitan : la musiqueta, c’est la petite musique douce harmonieuse, et la musicassa, là c’est péjoratif, c’est le son saturé craché par les enceintes mal réglées. Je vais éviter la musique amplifiée ce soir j’aimerais trouver une chorale, una cantèra ! C’est beau un choeur que canta a plec de gargamèl ! Vous connaissez gargamèl ? En occitan c’est le larynx, le gosier, la gorge… donc cantar a plec de gargamèl c’est Chanter a pleine gorge.

Et donc se desgargamelar, c’est s’égosiller, et quand on s’est bien desgargamelat tota la serada, le lendemain on a la votz gargamelada, la voix étranglée !

Et vous, vous ne chantez pas ?

je chante mais a l’ostal, à la maison. Canti jos la docha en fasent lo recapte o la vaissèla, je chante sous la douche, en faisant le ménage ou la vaisselle, et c’est bien pour tout le monde. Je m’applique cette vieille maxime « rire e cantar al saut del lèit, promet un jorn de grand solelh, rire et chanter au saut du lit promet une belle journée. Pour l’instant mon public, c’est à dire la calinhaira e lo gat, la chérie et le chat, ne s’en plaignent pas trop. Baste que dura , pourvu que ça dure, parce que qui canta, son mal espanta, qui chante chasse ses ennuis !

Il y a de la musique et des danses traditionnelles ce soir au parc Raymond VI, on vous y verra ?

Oui certainement en deuxième partie de soirée, car vous savez ce qu’on dit aprèp la pança, la dança ! Après un bon repas, la danse ! Le mouvement favorise la digestion parait-t-il… Donc vous pourrez m’y retrouver aux alentours de après manger, a vista de nas.

Et si vous allez danser ailleurs, aquò raï, c’est pas grave, car tant qu’òm a la dancèra, se la cal far passar, tant qu’on a l’envie de danser il faut la satisfaire, il faut profiter du moment ! Alors profitez bien ! Bona festa de la musica