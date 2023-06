Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò , vous nous parlez d’une fête qui va avoir lieu ce samedi c’est la Saint-Jean ?

La fête que vous dites la fèsta o la hèsta, depend de las prononciacions. En occitan, en général, on ne met pas d’article devant le nom d’une fête. Se ditz Sant Joan e pas ‘‘la’’ Sant Joan. Aquesta fèsta se passa un pauc pertot e per exemple a Tolosa al Jardin de las Plantas aqueste dissabte / cette fête se déroule un peu partout et par exemple à Toulouse ce samedi au Jardin des Plantes. Mès tradicionau dambe era hèsta de Sent Joan que se hè en Comenge / plus traditionnelle, avec la fête de la Saint Jean qui se déroule en Comminges. Et justement Franz, qui dit Saint-Jean, dit également … ??

Le feu ! Comment dit-on en occitan ?

Sabètz, l’occitan est une langue très précise et connaît des variantes de prononciations. Certains disent en languedocien lo fòc, lo fuòc. En gascon et notamment en Comminges, on prononce eth huec. Bref, le feu de la Saint-Jean est une histoire très ancienne et très sérieuse. Dempuish 2015, l’UNESCO que reconeish aqueras hèstas. Traduction ? Depuis 2015, ces fêtes sont reconnues au titre du Patrimoine Immatériel de l’UNESCO. D’ailleurs, en Comminges, on ne parle pas du feu de la Saint-Jean, mais du brandon. Le brandon, c’est la halha, era halha. A quoi ressemble ce feu ? Et bien, vous avez un tronc d’arbre fendu qui est préparé à l’avance que l’on embrase à la tombée de la nuit dans les villages. Eth har o eth halhar / c’est l’arbre de Saint Jean en Comminges.

C’est donc une façon de célébrer la nouvelle saison ?

Absolument, et ça vaut vraiment le déplacement. Doman ser, a Sent Bertran de Comenge / demain soir à Saint Bertrand de Comminges, à 01h20 de route depuis Toulouse, vous pourrez assister à l’embrasement du brandon prévu à 23h00. Samedi / dissabte, que serà a Luishon / à Luchon. Mais cette tradition est vive ailleurs que dans les Pyrénées. Deman, dins Tarn, a Vièlhmur / dans le Tarn à Vielmur-sur- Agout, demain soir, feu de la Saint-Jean à l’occasion de la 5 e édition du Festival, Tarn, Cœur d’Occitanie. O encara Fuòc de Sant Joan a Castras dimars que ven / ou encore mardi prochain à Castres à 22h00. Fin finala, o entendètz, es una fèsta tradicionala plan importanta en Occitania.