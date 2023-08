Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin, c’est également le retour de Qu’es Aquò , votre chronique en occitan et en français. Aujourd’hui, vous avez décidé de nous parler de la flemme ?

E ben òc pauròt / et oui, mon pauvre Franz. Alors bien-sûr, aquò me fa plan plaser de vos tornar trobar / cela me fait très plaisir de vous retrouver, vous mas tanben los auditors de França Blau Occitania. Pr'aquò / cependant, en ce jour de reprise pour beaucoup d’entre-nous, me vos cal confessar quicòm / je dois vous avouer quelque chose: j’ai un peu le flemme. Ten, question Franz, Clamença et Nina : savez-vous comment dit-on la flemme en occitan ? Vous ne le savez peut-être pas. En revanche, je suis sûr que certains de nos auditeurs ont la réponse. Escotatz: en occitan, se ditz la canha.

La canha [la CAgno] ? Oui, la canha (attention à bien prononcer la CAnha et pas la caNHA).

En français régional, en francitan, vous avez peut-être déjà entendu ce mot: la cagne. Pas plus tard que la semaine dernière, fòrça mond avián la canha / vous étiez très nombreux à avoir la cagne, la flemme. Cal dire que la setmana passada, te faguèt un calimàs de pas creire. La setmana passada, c’est la semaine dernière. Lo calimàs, qu’es aquò ? Lo calimàs, c’est la canicule. Quan hè calor, quand fa calor. La calor, c’est la chaleur. E macarèl, que faguèt calor, que faguèt caud ! Èri tot ensucat / j’étais tout ‘‘ensuqué’’ comme on dit chez nous en Occitanie. Èsser ensucat, c’est être endormi, assommé par la chaleur. Malgré des températures beaucoup plus supportables depuis la fin de la semaine dernière, e ben ieu pecaire, ai totjorn la canha.

Vous avez toujours la flemme ? E ben òc, ai totjorn la pigresa. La pigresa, c’est l’autre mot pour parler de la flemme. Mais tout cela devrait s’arranger très rapidement. Aqueste matin, dins lo tren, dins lo mètro o al burèu / ce matin, dans le train, le métro ou au bureau, vous allez retrouver vos collègues. Ils seront tout sourire. Un sourire éclatant après de bonnes vacances, amb un flòc d'anecdòtas per contar / avec plein d’anecdotes à raconter sur leur destination de vacances. Bref, après avoir rechargé les batteries, aquí qu’an lo nhac / voilà qu’ils ont la gnaque. Ten, ça aussi, c’est un mot occitan, mais employé au masculin: lo nhac. Espèri que vosautres tanben, avètz lo nhac. Bon diluns / bon lundi à tous !