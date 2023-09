La gare Matabiau

Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò , on salue tous ceux qui prennent le train pour aller travailler: comment dit-on la gare en occitan ?

Se ditz la gara. La gara mas podètz dire tanben l’estacion. Aqueste matin / ce matin, on vous parle de la nouvelle gare Matabiau. Matabiau est un nom d’origine occitane. En lenga nòstra, se pronóncia Matarbuau. Ten, justement, si vous le voulez bien, on va faire un petit point prononciation. Flora, Franz, Bénédicte: Matarbuau ? Allez, ce n’est pas mal! Matarbuau es un nom compausat. Il s’agit d’un nom composé. Vous avez d’abord mata: c’est un verbe à l’infinitif. Matar, cela veut dire ‘‘tuer’’ (comme en espagnol et en catalan). Mata-Biau, un buau, qu’es aquò ? Un buau brave mond, c’est un bœuf. A Tolosa, se ditz un buau, ailleurs dans la région, on prononce buòu ou bueu.

Matabiau, cela signifie ‘‘tuer le bœuf’’ ?

E ben òc / oui Franz et c’est un nom très ancien ! Se parlava ja de Matarbuau a la fin del sègle XII / on parlait déjà de Matabiau à la fin du XIIe siècle. A Toulouse, vous connaissez la basilique Saint Sernin. On raconte que Saint Sernin (ou Saint Saturnin) a été attaché aux pieds d’un taureau (un taure) dans la rue du Taur. Ce taureau va continuer sa course puis être abattu: devinez à quel endroit ? Tout près de la gare, d’où le nom Matarbuau. Autre hypothèse: se ditz que i aviá un masèl a Matarbuau un còp èra. Un masèl, c’est un abattoir. Benlèu / peut-être qu’un abattoir se trouvait jadis du côté de Matabiau.

Concernant le vocabulaire de la gare, comment dit-on un quai en occitan ?

Disètz lo cai. Al tablèu o als fenestrons / sur le tableau ou sur les petits écrans, los viatjaires pòdon véser lo numèro de la via per saber d’ont partirà lo tren. Traduction: los viatjaires, ce sont les voyageurs. Ils peuvent voir sur le tableau ou sur les petits écrans lo numèro de la via / le numéro de la voie pour savoir d’où partira leur train. I a tanben lo sosterranh. Lo sosterranh, qu’es aquò ? Il s’agit du souterrain. E puèi fin finala, aquí una expression: cor a fum. En français: cor a fum / il ou elle court à fond de train, à toute vitesse. Cor a fum o a hum de calhau. A hum de calhau, littéralement: à fumée de cailloux. Un peu comme lorsque les voyageurs descendent du train en gare de Toulouse Matabiau et se dirigent a hum de calhau pour aller prendre le métro.