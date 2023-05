Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Aujourd’hui, nous célébrons la journée de l’Europe et on en parle ensemble ce matin dans Qu’es Aquò . L’occasion de commémorer la déclaration de Robert Schuman du 09 mai 1950 ?

Ce jour-là, Robert Schuman, ministre dels afars estrangièrs, faguèt una proposicion als païses europèus qu’avián combatut amassa pendent las doas guèrras mondialas del sègle passat. Traduction ? Robert Schuman, alors ministre des affaires étrangères, va faire une proposition aux pays européens qui avaient combattu ensemble en 14-18 et 39-45. Il va proposer à ces pays de gérer en commun leurs ressources de charbon et d’acier dans une organisation ouverte aux autres pays d'Europe qui le souhaiteraient. Aquela declaracion es considerada coma l’acte de naissença de l’Union Europèa.

Elle est considérée comme l’acte de naissance de l’Union Européenne ?

Absolument et pour ça que cette journée existe. La Journée de l'Europe est l'occasion d'activités et de festivités. Amb d’eveniments previstes a Tolosa uèi e tanben pendent tot aqueste mes / avec plusieurs événements prévus aujourd’hui à Toulouse et durant tout le mois de mai. Avètz per exemple la nuèit europèa dels musèus escolars organizada aqueste dissabte / avec par exemple la nuit européenne des musées scolaires ce samedi au Muséum de Toulouse et au Quai des Savoirs.

Et la langue occitane dans tout ça ?

Sabètz brave mond, mai qu’una lenga regionala, l’occitan es tanben una lenga europèa. Vous avez compris? Plus qu’une langue régionale, l’occitan est également une langue européenne. Son espace linguistique recouvre une trentaine de départements du sud de la France, mès tanben la vath d’Aran / mais aussi le val d’Aran, en Espagne. En Italie également, on parle occitan dans 13 vallées alpines et plus au sud en Calabre. L’Europe qui a créée une charte des langues régionales et minoritaires. La France l’a signée en 1999 mais ne l’a toujours pas ratifiée, contrariament a 25 estats membres de l’Union Europèa.