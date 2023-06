Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Dans l’air du temps en occitan, on vous parle ce matin de la météo. Comment dit-on la pluie ?

Vous pouvez dire la pluèja. Si vous êtes du côté de la Gascogne toulousaine ou par exemple en Volvestre, atencion, prononciatz pas la pluèja mès la ploja. Franz, Clémence, vous pouvez répéter ? La ploja. Pour dire ‘‘il pleut’’, plòu ou plau (là-aussi, ça dépend des prononciations). Dans tous les cas, ça fait de l’eau, quand plòu o quand plau et même parfois trop d’eau qu’aquela aiga a pas léser d’intrar dins la tèrra e alavetz, aquò te fa un aigat ! Vous avez suivi? L’aiga, c’est l’eau. Cette eau n’a pas toujours le temps de s’infiltrer / aquela aiga a pas léser d’intrar dins la tèrra / dans le sol et par conséquent, ça provoque: un aigat. Qu’es aquò alavetz un aigat?

C’est lorsqu’il y a beaucoup d’eau ?

C’est ça, un aigat, es una inondacion. On l’a vu encore ces dernier jours. Ces pluies diluviennes ont provoqué de petites inondations, des infiltrations d’eau dans certaines stations de métro du centre-ville de Toulouse, coma per exemple a l’estacion Joan Jaurés. C’est à dire ? C’est la station Jean Jaurès, vous êtes bien réveillés ce matin, ça fait plaisir ! Le plus souvent en occitan, on emploie les verbes plòure et plàuver qui signifient ? C’est pleuvoir en occitan. Lorsqu’il pleut à seaux, disèm que plòu a ferrats. Vesètz l’image ? Non ? Un ferrat o un herrat en occitan, c’est justement un seau. Podètz dire tanben plòure a ferradats, a lavaci o encara a semals. Ten, sabètz qu’es aquò una semal ? La semal, c’est une comporte.

C’est quand il pleut encore plus fort ?

Oui, c’est tout à fait ça. Une comporte, c’est un grand récipient qu’on utilise durant les vendanges, ce récipient permet de transporter les raisins vers la cuve / la tina. D’où cette idée qu’il pleut encore plus fort, quand plòu a semals. E puèi fin finala brave mond, i a la pluèja mas i a tanben la granissa d’aquesta passa. Traduction: en ce moment, il y a aussi la granissa. Pendent los auratges, sabètz que te pòt far una granissada. E la granissada, les agriculteurs n’aiment pas trop, les automobilistes non plus, c’est quand la grêle tombe. La grêle, c’est donc en lenga nòstra, la granissa. Brave mond, bona jornada e a deman !