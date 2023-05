La météo du mois de mai

Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò , on s’intéresse au temps du mois de mai. Comment dit-on la météo en occitan ?

Prononciatz la meteo. Alavetz brave mond, sètz nombroses a préner la rota pendent aquesta longa dimenjada d’Ascencion. Durant ce long week-end de l’Ascencion, vous êtes nombreux à prendre la route. Avec une circulation très dense, notamment sur l’A61. Pr’aquò, lo temps es atal-atal pendent aquesta longa dimenjada. Autrement dit Franz, comment est la météo durant ce long weekend? E ben, atal-atal. C’est à dire couci-couça. I aurà un pauc de solelh mas i aurà tanben de nívols. Il y aura un peu de soleil mas tanben de nívols. Franz, que son las nívols?

Les nuages ?

Et oui, ce sont les nuages. Un temps nivolós amb tanben la pluèja que deuriá arribar aqueste dimenge. Un temps nuageux avec également de la pluie qui devrait arriver dimanche. Pluèja de mai, fa lo temps gai / pluie de mai réjouit le coeur de l’homme. On dit aussi en occitan que l’aiga de mai, créisser fai. L’eau de mai, la pluie de mai fait pousser les plantes. Al mes de mai, fa temps creissent. Vous avez compris Franz? Au mois de mai, le temps est favorable à la végétation. Es lo moment per passar lo talha-prat. Autrement dit, lo talha-prat, c’est la tondeuse à gazon. Actuellement, il ne fait pas très chaud pour un mois de mai.

Les températures maximales devraient être comprises entre 17 et 21°C durant ce week-end de l’Ascension ?

Oui, nous sommes 3°C en dessous des températures moyennes de saison. C’est vrai qu’en lenga nòstra, vous avez 2 proverbes sur la fin du mois de mai, des proverbes anciens et pourtant, ils sont toujours d’actualité: tant que lo mes de mai es pas al vint-e-uèit, l’ivèrn es pas cuèit. Est-ce que vous avez suivi ? Tant que le mois de mai n’est pas au 28, l’hiver n’est pas cuit, n’est pas mort. Tant que lo mes de mai es pas al vint-e-uèit, l’ivèrn es pas cuèit. On raconte également que les chevaux ont froid. Duscas al 25 de mai, lo caval tridòla a la grépia / jusqu’au 25 mai, le cheval grelotte devant sa mangeoire / la grépia, la mangeoire de l’écurie. Fin finala brave mond, vous l’entendez: encore un peu de patience avant de retrouver les beaux jours.