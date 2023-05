Aujourd’hui, on célèbre la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le 8 mai 1945. Question dans Qu’es Aquò ce matin: comment dit-on la paix ?

Disètz la patz. Aujourd’hui, vous l’avez dit Franz, c’est l'occasion de se souvenir et de célébrer la fin de la seconde guerre mondiale. Ten, escotatz brave mond, aquí una expression: tres mals se disputan la tèrra: la pèsta, la famina e la guèrra. Traduction Franz? Trois maux se disputent la terre: la peste, la famine et la guerre. Alors, même si les programmes de l'Éducation Nationale reviennent en détail sur les deux conflits mondiaux du siècle dernier: degun non sap çò qu'es la guèrra se non i es estat. Oui, personne ne sait, nul ne sait ce qu'est la guerre, s'il n'y a été. Degun non sap çò qu'es la guèrra se non i es estat. Pire même: venguda la guèrra, lo diable alanda las pòrtas.

Venue la guerre, le diable … avec les portes ? Je n'ai pas bien suivi …

Oui, la guerre venue, le diable ouvre grand les portes de l'enfer. Venguda la guèrra, lo diable alanda las pòrtas. Mais si vous le voulez bien, parlons un peu de la paix. Car le meilleur rempart à la guerre, c'est la paix / lo melhor barri, aquò's la patz. Acabada la guèrra, cal ganhar la patz / la guerre finie, il faut gagner la paix. Faire la paix avec quelqu'un que vous pouvez dire en occitan: se repetaçar amb qualqu'un, o tanben far l'acòrd, o encara tractar las pases.

Et pour dire ''fichez-moi la paix !'' ?

Alors si votre conjoint ou votre conjointe vous enquiquine et que vous n'en pouvez plus, alors dîtes-lui: daissa-me tranquil / laisse-moi tranquille, ou bien cala suau / soit tranquille, vai te'n podar qui veut dire littéralement: va tailler la vigne. Autrement dit, va voir ailleurs si j'y suis. Justement, à propos de vigne, vous avez aussi: vai te'n cagar a la vinha e pòrta-me la clau / va déféquer à la vigne et ramène moi la clef. Là aussi, c'est une très belle expression si vous cherchez la paix ou si vous voulez envoyer sur les roses quelqu'un.