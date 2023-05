Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò , on vous propose des expressions en occitan et en français sur la Pentecôte. Comment prononce-t-on la Pentecôte en occitan ?

Disètz Pentacosta en occitan, sans l'article, comme c'est souvent le cas en lenga nòstra pour les noms de fêtes: Pentacosta. Alors, beaucoup d'entre vous sont partis en weekend, par exemple dans le Gers à Vic Fizensac pour la traditionnelle Féria de Pentecôte / per la fèsta, la hèsta de Pentacosta. Mas vos cal saber qu'un còp èra / mais sachez qu'autrefois, avant qu'arrive le Concordat en 1801, toute la semaine suivant la Pentecôte était fériée ! E òc, aquò fa somiar / ça fait rêver Franz ! Alors depuis, c'est uniquement la journée du lundi de Pentecôte qui est fériée. Es tanben la jornada pels ainats / journée de solidarité envers les personnes âgées.

D'ailleurs, Pentecôte était plus tard l'année dernière ?

Se tenguèt lo 6 de junh l'an passat / le 6 juin l'année dernière. Pentacosta se célèbre le septième dimanche (soit le cinquantième jour) après le dimanche de Pâques, à une date mobile. Cossí que siá brave monde / quoi qu'il en soit, Pentecôte tombe toujours entre le 10 mai et le 13 juin. Et de toute façon: de Pascas a Pentacosta s'espertina d'una crosta / de Pâques à Pentecôte, la sobriété s'impose (du moins autrefois). Au goûter / pel vespralh, per l'espertin, il fallait se contenter d'un simple croûton de pain: de Pascas a Pentacosta s'espertina d'una crosta.

Et bien dites-donc, ce n'est pas très joyeux …

Oui, c'est vrai Franz mais on ne va pas en faire tout un fromage … Encore que: Per Pentacosta, lo formatge bota crosta / pour Pentecôte, le fromage met sa croûte. Pourquoi la croûte ? Probable / sans doute parce que, fait en plus grande abondance, on peut laisser le fromage vieillir. En tout cas, les toutes premières cerises commencent à arriver. C’est ce que vous dit ce proverbe: per Pentacosta, la fava e la cerièra gosta / A la Pentecôte, goûte la fève (ça, il y en a déjà depuis plusieurs semaines) et la cerise / la cerièra. Fin finala brave mond, bon diluns de Pentacosta a totes !