Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò , vous nous parlez de la précarité au travail. En occitan, on dit la precaritat ?

En effet, bravo ! C’est bien ça: se ditz la precaritat. La précarité au travail, ce n’est pas que dans le privé, c’est aussi parfois une réalité dans le secteur public. Franz, Clémence, Flora: est-ce que vous connaissez les AESH? Ce sont les Accompagnants (et souvent les Accompagnantes) d’Élèves en Situation de Handicap. Son en grèva uèi. Manifestaràn aqueste matin a Tolosa amb un cortègi que partirà de Sant Sarnin a onze oras. Traduction ? A Toulouse, la manifestation des AESH partira à 11h00 de Saint Sernin vers Jean Jaurès suivie d’un rassemblement et de prises de paroles. Il s’agit d’un mouvement national et d’autres rassemblements sont prévus chez nous a Montalban, Aush, Tarba, Caors e Rodés.

Que demandent les AESH ?

Demest las diferentas reinvindicacions / parmi les différentes revendications, demandan la creacion d’un vertadièr estatut de la foncion publica. Les AESH demandent la création d’un véritable statut de la fonction publique mais aussi l’augmentation des salaires. A l’heure actuelle, les salaires des AESH sont en dessous du SMIC: ten, sabètz quant ganhan ? Savez-vous quel est le salaire moyen d’une ou d’un AESH ? 1240 € net / mois (pour rappel, depuis le 1 er mai dernier, le SMIC est passé à 1383 euros net pour 35 heures hebdomadaires). Mas justament, i a quicòm que truca / mais problème: il n’existe pas de contrats à 35 heures pour les AESH. L’Éducation Nationale propose à ces accompagnantes et accompagnants des contrats hebdomadaires de 20 et 24 heures, voire ‘‘au mieux’’, 32 heures. O entendètz brave mond, les AESH sont donc les véritables travailleurs précaires de l’Éducation Nationale.

On parle aussi de fusionner leur statut avec celui des surveillants dans les collèges et lycées ?

Oui, c’est l’autre point de discorde. Vòlon fusionar los dos estatuts per lor demandar de far tanben lo mestièr de susvelhant / il est envisagé de réformer et de regrouper progressivement les fonctions des AESH et des AED (autrement dit, des Assistants d’Education, des ‘‘pions’’, des surveillants). Pourtant, il s’agit de 2 métiers bien distincts. Les missions sont bien spécifiques et encadrées par des textes juridiques différents. En d’autres termes, en plus d’accompagner les élèves en situation de handicap, on va demander aux AESH de faire aussi le métier de pion dans les collèges et lycées.