Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò , vous nous parlez d’une série en occitan: comment s’appelle-t-elle ?

La Seria, c’est très simple à retenir. On vous en a déjà parlé sur cette antenne au moment de sa sortie au printemps dernier. Question: l’avètz vista la Seria ? Si vous ne l’avez pas encore vue, et bien sachez que la Seria sera diffusée ce soir sur France 3 Occitanie à 22h50. I aurà la difusion dels cinc episòdis de quaranta minutas: la gaitaretz ? L’agacharetz ? Vous allez la regarder ? Attention, je vérifierai demain matin. Et puis ce n’est pas tout: cette semaine à Toulouse, se déroule le festival Fifigrot, le festival international du film Grolandais. A cette occasion, la Seria sera diffusée également ce soir à 21h00 au Gro’Village, en bord de Garonne, Port Viguerie.

Que raconte la Seria ?

C’est l’histoire de Thomas Lebouly, jeune homme fantasque et rocambolesque qui veut créer la première série TV en occitan. Oui, mais pour ce faire, il doit convaincre Matthieu Verlhaguet, realizator de filmes d'entèrrament e que parla la lenga nòstra, de le suivre dans cette aventure. Sur fond de bricolages audiovisuels et à bord d’une Citroën BX customisée, entre Tolosa, Roergue, Marselha e Barcelona, va naître une aventure improbable, autour d’un projet improbable, de laquelle ressortira une belle amitié, improbable, elle aussi.

Un mot sur les comédiens de cette série en occitan ?

I a pas gaire de comedians professionals dins la Seria / peu de comédiens professionnels, en revanche, Michel Cordes a participé au tournage de la Seria. Michel Cordes, qui jouait le rôle de Roland Marci dans Plus Belle La Vie et qui nous a quittés en mai dernier. Autre comedian professional completament falord / autre comédien professionnel complètement déjanté: Laurent Labadie, il joue dans la Seria maisil viendra aussi présenter son film à Toulouse: ce sera demain à 17h15, dans le cadre du Fifigrot, au cinéma American Cosmograph, métro Capitole. Le film de Laurent Labadie s’appelle Éros et Thanatos. Bona jornada a totes !