Le bricolage

Adieu Guillaume, aujourd’hui c’est la journée mondiale du bricolage, et je crois que ça vous a inspiré. Comment dit-t-on bricoler en occitan ?

On peut dire bricolar tout simplement ou bricolejar, ici on induit une notion d’amateurisme dans la pratique.

On peut aussi dire adobar on est plus dans la réparation ou petaçar si c’est une réparation plus périlleuse un peu désespérée, c’est littéralement rapiécer. On va adobar la maquina de lavar si on a les bonnes pièces e lo bon biais, le savoir faire, et on va petaçar la maquina de lavar si on a que du scotch 3 bouts de ferraille mais quand même avec de la bonne volonté…

Vous êtes un bon bricoleur ?

Non pas tròp, mais j’ai des amis qui sont de vrais artistalhaires ! Des bricoleurs très adroits ! Biaissuts ! Moi je me contente de far manòbra de faire le manoeuvre. Parce que je ne voudrais pas saniquejar lo trabalh, saniquejar c’est trabalhar maladrechament, pèrdre son temps a far pas grand causa !

Parce que monter une etagère es un afar seriós, c’est une affaire sérieuse, cal pas desconar ! Cal que siá de cantèl, il faut qu’elle soit de champ, cal pas que siá de viscaire, de travers ou de caire, de coté, encore moins en escarlipant ! C’est a dire posée en diagonale, de trabiole…

Vous êtes justement en pleine rénovation de votre appart, ça avance ?

Oui mas Aquò’s pas una brava capitada, ce n’est pas une franche réussite, j’ai embauché mon cousin, et je crois vous l’avoir déjà dit ici c’est un m’as colhonat quand t’ai vist ! C’est à dire une personne peu fiable, il n’a pas les compétences qu’il prétend avoir en la matière. M’a enganat il m’a trompé. Du coup dans la famille on nous appelle Tripòta et Mascanha ! C’est une charmante expression gasconne, mais c’est pas très sympa ça désigne un duo de maladroits, de bricoleurs du dimanche ! Pour finir je dirais cada mestièr demanda son obrièr, chaque métier exige sa compétence ! Pensez-y avant de vous lancer dans des travaux fastigós, fastidieux !