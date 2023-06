Le festival Empreinte Carbonne

:Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò , vous nous parlez d’un festival qui débute aujourd’hui au sud de Toulouse ?

Empreinte Carbonne c’est le nom de ce festival qui débute aujourd’hui et jusqu’à dimanche, dans quelle ville ? A Carbonne o Carbona en lenga nòstra, vilòta de Volvèstre que se tròba a vista de nas a un quarantenat de quilomètres al sud-oèst de Tolosa. Depuis la ville rose, par l’A64, Carbonne se trouve à environ à une quarantaine de kilomètres. Empreinte Carbonne, c’est la deuxième édition de ce festival international, littérature polar et justice. Ce soir à 17h30 à la médiathèque de Montesquieu Volvestre, l’écrivain Philippe Alauzet, viendra présenter son premier roman « Dans les murmures de la forêt ravie », un conte noir puissant de poésie.

Des rencontres littéraires, des expositions et même de la danse ?

E de dança occitana ! Amb una iniciacion a las danças occitanas sous la Grande Halle de Carbonne demain à 20h30, suivi d’un bal avec le groupe Camille en Bal. Le gros du festival Empreinte Carbonne va se dérouler ce samedi et ce dimanche, rendètz-vos al Bòsc de Castras, un polit endreit que se tròba a la broa de Garona, de Garòna. Autrement dit? Rendez-vous au Bois de Castres, un joli endroit qui se trouve en bord de Garonne, sur la rive droite. Sophie Hénaf et Hannelore Cayre sont les marraines de cette nouvelle édition Empreinte Carbonne. Demest los escrivans convidats, i aurà per exemple lo romancièr tolosan Benaset Severac / parmi les écrivains invités, il y aura par exemple le romancier toulousain Benoît Séverac, qui écrit pour les adultes et la jeunesse. D’ailleurs, il était présent aux collèges de Carbonne et Noé en début de semaine.

Y aura-t-il des écrivains occitans ?

Òc-ben / absolument Franz Massard ! L’année dernière / l’an passat, avián fait venir l’autor Florian Vernet. Aqueste dissabte / ce samedi, l’auteur périgourdin Joan Ganhaire sera présent à 16h00 pour parler de son roman policier écrit en occitan-limousin: Chamin de Copagòrja. Dimanche à la même heure, rencontre avec l’écrivain bigourdan Joan-Loís Lavit: ces cafés-littéraires occitans seront animés par le chanteur Eric Fraj. Fin finala brave mond, c’est un bien beau programme qui vous attend à l’occasion de cette deuxième édition du festival Empreinte Carbonne.