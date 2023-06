Adiu Guillaume, vous teniez à nous parler de la journée mondiale du martinet ?

Oui ça m’a interpellé ! Une journée mondiale consacrée aux châtiments corporels ! Non heureusement il ne s’agit pas de ça, mais maintenant qu’on en parle vous savez comment on annonce un châtiment corporel imminent en occitan ? Sabètz que lèu… va tombar ! lo martinet, en occitan c’est effectivement ce petit fouet a lanières de cuir, qui autrefois a servi dans bien des familles d’assistant d’éducation. Demandez a vos parents, je suis sur qu’ils se souviennent de la mossegada del cuèr sus la pèl tendre. de la morsure du cuir sur la peau tendre. Urosament se fa pas mai…

Je crois que la journée mondiale est consacrée a l’oiseau migrateur, qui s’appelle aussi martinet

Avouez qu’il y avait matière à confusion ! Le martinet est en effet un aucèl passadís, un oiseau migrateur on l’appelle en occitan lo faucilh, lo balestièr, ou encore lo rasariu, le rase rivières, car pour boire un coup souvent il effleure les cours d’eau. Lo rasariu est un oiseau fascinant il peut voler lo sanclame del jorn, toute la sainte journée, il vole tot lo manne del jorn e de la nueit, il vole tout le long de la journée et de la nuit. Se ditz tanben que dormís dins los aires, on dit aussi qu’il dort dans les airs, porté par les hauts courants, se l'an quitament apercebut se reprodusir en plena volada, on l’a même vu se reproduire en plein vol. Voila donc un oiseau qui s’envoie littéralement en l’air. Aquò’s remirable ! C’est remarquable.

Je ne vous savais pas passionné par les oiseaux ?

Comme quoi, on croit connaitre les gens… Aimi L’aucèlum, j’aime tous les oiseaux, et j’ai la chance de vivre dans un quartier ou i a mai d’arbres que d’ostals, ou il y a plus d’arbres que de maison et donc onte los aucèls bresilhan de còr ! les oiseaux gazouillent en coeur ! Bresilhar c’est gazouiller, donc si l’inventeur de twitter était occitan ça s’appellerait bresilhadís ! J’ai pas twiter, mais j’ai bresilhadis, c’est mon despertador, mon desrevelhador. Les gazouillis c’est mon réveille-matin.

Bona jornada