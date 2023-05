Le mercato

Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! L’air du temps en occitan, c’est dans Qu’es Aquò . Ce matin Géraud, vous nous parlez du mercato ?

Oui, mais il ne s’agit pas du mercato du TFC, même si beaucoup de joueurs sont annoncés sur le départ. Au passage, mercato est un mot italien. En occitan, se pronóncia mercat. Aqueste matin, vos parli d’un mercat un pauc particular. C’est un mercato un peu particulier. Es pas lo mercat d’esportius. Il ne s’agit pas d’un mercato de footballeurs ou autres rugbymens. Aquí, son de personas plan mens amonedadas / ces personnes ont beaucoup moins d’argent. D’ailleurs, certaines n’en ont pas du tout. Pecaire, aqueles paures bogres son de rebalaires. Un rebalaire o una rebalaira, en occitan, c’est un vagabond, un SDF.

Vous voulez parler des sans-abri déplacés de Paris en région ?

E òc Franz, en effet, c’est la polémique du moment. Le gouvernement demande aux préfets de créer des "sas d'accueil temporaires" pour accueillir en région (ou comme on entend parfois en ‘‘province’’, mot au passage qui signifie «le territoire des vaincus »), bref pour accueillir en région les sans-abri de Paris. Perqué ? Per quinas rasons ? E ben perque i a la copa del monde de rugbí qu’arriba en setembre. Traduction? La coupe du monde de rugby arrive en septembre. E puèi i aurà tanben los jòcs olimpics de París dins un an.

Les JO de Paris dans un an ?

Absolument. Le gouvernement souhaite donc désengorger les hôtels parisiens. A Toulouse, ces centres temporaires vont permettre d’offrir, un hébergement a de personas que vivon defòra / aux personnes qui vivent dehors. Dans notre région, 97 personnes ont déjà été accueilli dans ces sas d’hébergement temporaire. 50 personas novèlas arribaràn cada tres setmanas / 50 nouvelles personnes arriveront chez nous toutes les trois semaines. Que ferontelles après? Tornar a París? Revenir à Paris? Certaines vont rester chez nous mais risquent aussi de se retrouver sans domicile fixe. Car la fondation Abbé Pierre le rappelle: à Toulouse aussi, la situation du logement est très tendue. Bref, drôle de mercato…