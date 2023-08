Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Avez-vous bien dormi cette nuit ? Avec la reprise du travail, ce n’est pas toujours évident de retrouver le bon rythme. Le réveil est parfois compliqué. Comment dit-on le sommeil en occitan ?

Disètz lo sòm. Lo sòm dans sa variante languedocienne et lo som en occitangascon. Dans tous les cas, les mots sòm et som viennent d’un même verbe: somiar. Alors, petite question Franz, Clémence et Nina: selon vous, que signifie le verbe somiar ? Somiar, es quand fasèm de sòmis. Somiar, c’est lorsque nous faisons des rêves. Somiar, c’est donc rêver. E sabètz brave mond, que fasèm de sòmis cada nuèit. Oui, nous rêvons chaque nuit. Le problème, c’est de s’en souvenir. De quoi avez-vous rêvé la nuit dernière ? Vos’n sovenètz ? Lundi prochain / diluns que ven, les pichons vont rentrer à l’école. C’est donc le moment pour eux de se coucher plus tôt durant cette semaine.

Comment dit-on ‘‘aller au lit’’ en occitan ?

Al lièit ! Voilà ce que vous pouvez dire à vos pichons le soir lorsqu'ils sont sur les écrans et qu'ils ne sont pas pressés d'aller se coucher. Mais il existe aussi une jolie expression en occitan pour aller dormir: anar far un trauc dins la nuèit per veire lo jorn. En français, cela signifie: aller faire un trou dans la nuit pour voir le jour. Belle image… Concernant le verbe dormir, c’est très simple puisque vous dites en occitan dormir, voire dromir comme on entend en Volvestre et en Gascogne toulousaine. En français et en occitan, vous avez plusieurs expressions sur le sommeil: quand quelqu’un dort longtemps et profondément, on dit qu’il dort comme un ? Comme un loir, en lenga nòstra: dormir coma una missara.

Il y aussi l’expression ‘‘dormir comme une souche’’ ?

E òc, dormir coma un soc. Une souche est ce qu'il reste dans le sol après qu'un arbre ait été coupé à sa base. Par conséquent, elle ne bouge pas. Qualqu’un que dormís coma un soc, es qualqu’un que bolega pas / quelqu’un qui dort comme une souche, c’est quelqu’un qui ne bouge pas, quelqu’un qui reste immobile. Souvent, il est conseillé de manger léger le soir et pourtant ce n’est pas vraiment ce que dit ce proverbe en occitan: que per dormir segur, i a pas res de tal qu’un ventre dur / pour bien dormir, il n’y a rien de tel qu’un ventre dur. En attendant, je vous souhaite un bon réveil e un bon dejunar.