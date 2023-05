Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò , on s’intéresse à la journée mondiale sans tabac. Comment dit-on en occitan: ‘‘j’arrête de fumer’’ ?

Quiti de fumar. Fumar, c’est fumer. Se pronóncia tanben humar. Vous avez aussi le verbe tubar en occitan pour dire fumer. Tubar, un verbe assez imagé et qui peut être employé par exemple pour les gens qui vapotent. Uèi brave mond, es la jornada mondiala sens tabat, amb coma tèma aqueste an: cultivem d’aliments, pas de tabat. Autrement dit Franz, Clémence et Flora: cette année, quel est le thème de cette journée mondiale sans tabac? Cultivons des aliments, pas du tabac.

Franz: Comment arrêter de fumer ?

E ben escotatz, i a mai d’una possibilitat / il y a plusieurs possibilités: homéopathie, sophrologie, acupuncture, médecines douces emai la cigarreta electronica / et même, la cigarette électronique. Fin finala, avètz mai d’un metòde per quitar de fumar. Bref, il existe plusieurs méthodes pour arrêter de fumer et certaines sont plus efficaces que d’autres. Çò melhor ça que la, es d’anar consultar lo vòstre mètge / le mieux quand-même, c’est d’aller consulter votre médecin, lo mètge. Il y aussi le site internet Tabac Info Service qui peut vous aider. Vos podètz far acompanhar tanben al 3989 / le 3989, c’est un numéro de téléphone pour vous accompagner del diluns al dissabte / du lundi au samedi de 8h à 20h (service gratuit). Un tabacologue répondra à vos questions pour vous guider dans votre démarche d’arrêt du tabac. Sans oublier l’application Tabac Info Service que vous pouvez télécharger sur votre téléphone.

Fumer, c’est mauvais pour la santé et ça coûte cher au portefeuille ?

En effet Franz, vous avez raison. Ten, vos pausi la question a totes tres: sabètz quant còsta lo prètz mejan d’un paquet de cigarretas ? Selon vous, quel est le prix moyen d’un paquet de cigarettes ? Mai de 11 èuros / plus de 11 euros, c’est le prix moyen depuis le 1er mai dernier. En gros, quand vous fumez une cigarette, le prix à l’unité revient à 55 centimes (c’est énorme!). Bref, ça fait réfléchir. E puèi, i a mai que lo prètz / et puis, il n’y a pas que le prix. L’odeur du tabac n’est pas toujours très agréable pour vous mais aussi pour les autres. En occitan, on dit: put a tabat. Inutile de traduire…