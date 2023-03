Le TAF - lo trabalh

Adiu Guillaume, vous vous intéressez au salon TAF ce matin, vous êtes en reconversion professionnelle ?

Pas du tout, j’avais mal compris la taffa en gascon, c’est la peur ! Alors je me suis dit wahou, un salon de la peur à Tolosa, je me dois d’en parler, aquò fa mestièr ! Ça veut dire : c’est nécéssaire ! Vous voyez finalement TAF / mestièr on reste dans la thématique.

Enfin j’avais un doute quand même parce que la taffa en gascon on l’emploi aussi pour dire la taffa de la neu, la blancheur de la neige ! C’est beau comme idée, un salon consacré a la blancheur de la neige, mais c’était pas ça bien sur. En vérité quand j’entends TAF, je pense a tifa-tafa… Vous vous souvenez ? Nous en avions déjà parlé ici, lo tifa-tafa c’est le bruit émis par les battements du coeur. On dit lo cór me fa tifa-tafa, mon coeur palpite ! Il y a une autre expression sympa avec tifa-tafa : la lenga ma fa tifa-tafa, la langue me démange de parler.

Du coup vous l’avez bien compris on parle emploi et formation avec le salon TAF, vous n'auriez pas un peu de vocabulaire autour du travail a nous apprendre ?

Allez, quand es demandat tant aimablament ! Lo trabalh / le travail, lo patron e l’emplegat / le patron et l’employé, lo gafet / l’apprenti (gafets/dròlles), la maquina de cafè, la machine à café la pausa de miègjorn, la pause de midi…aquò fa mestièr ! Un ouvrier adroit, c’est un obrièr biaissut. Et au contraire quand on a à faire a un duo de maladroits, de travailleurs du dimanche, chez moi on les appèlent Tripòta e Mascanha ! C’est charmant non ? Sinon on dit aussi un maganhon, c’est un tripote et mascagne tout seul, c’est moi quand je rénove mon logement !

C’est vrai que vous êtes en plein dans les travaux !

Soi a las escanas (escanar - étrangler), je suis accablé de travail ! Je passe mes journées a clavejar, clouer, empegar, encastrer, traucar, percer, alindar, fignoler… Bref, l’esquina me dòl, j’ai mal au dos, e me manji sant crespin e las alsenas ! las alsenas c’est les poinçons pour trouer le cuir et Sant Crespin, c’est un saint qui était cordonnier, ça veut dire je travaille dur sans aucun profit ! Et après 3 mois a far d’òbras, a faire des travaux, je peux vous dire que lo trabalh fach me pòrta pas pena ! Ca veut dire que je n’eut pas été malheureux finalement que le travail soit fait par quelqu’un d’autre !