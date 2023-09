Le tourisme

Aujourd’hui c’est la journée mondiale du tourisme, où avez vous programmé votre prochain week-end ?

M’en vau a Olt e Garona ! Ne coneissètz vous connaissez ? Es polit que polit, c’est très beau, s'i manja fòrça plan e lo vin es excepcional, on y mage très bien et le vin est exceptionnel, se ditz quitament qu’es lo vergièr de França , on dit que c’est le verger de la France.

Pourquoi le Lot et en Garonne ?

Pr’amor qu’es ma terra mairala, parce que c’est ma terre natale et que j’en ferais éternellement la promotion ne serais-ce que pour la doçor de viure, la douceur de vivre. Et puis je voulais surtout pointer le doigt sur une spécificité linguistique occitane : je m’en vais a Olt e Garona et non pas dins lo Olt e Garona, je vous disais que c’est lo vergièr de França et non pas lo vergièr de la França. Voyez-vous ou je veux en venir ?

C’est une histoire d’article défini, pour parler correctement l’occitan, pas d’articles définis devant le nom des pays, c’est subtil, mais c’est très important.

Ca marche aussi avec les fleuves et les reliefs ?

Oui, bien sur, donc on parle d’una passejada en kayac sus Dordonha ou d’una randolejada dins Pireneus, non à l’article défini ! Sinon c’est moche, c’est vulgaire, l’occitan est une langue raffinée vous savez.

Ok c’est noté pas d’article défini !

Attendez ne vous emballez pas, je me dois de vous préciser que pour les prénoms c’est l’inverse, il sera plus juste et plus respectueux de dire lo Frantz es un bon animator, la Clamença es una bona jornalista…alors qu’en français ça ne se fait pas, si je dis le Franz ou la Clémence, c’est pas très correct.

On retrouve lou Guillaume vendredi matin !

Avec plaisir !