Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Aujourd’hui, on célèbre la journée mondiale des animaux. Comment dit-on un chien en occitan ?

A Toulouse, on dit un gos. D’ailleurs, il y a la rue de Négogousses / la carrièra de Nega Gosses, entre la Cépière et les Arènes. Nega qui vient du verbe negar, noyer. Par conséquent: Nega gosses, la rue où on noie les chiens ? Benlèu pas… peut-être pas. A l’origina, èra benlèu l’endreit que los gosses i venián per beure / à l’origine, Négogousses était peut-être l’endroit où les chiens venaient y boire. C’est moins violent. A Tolosa, se ditz le gos mais il existe aussi un autre mot en occitan pour parler du chien: lo can o lo canh (à rapprocher de canin en français). Autre animal amb lo gat o lo cat. Franz Massard: qu’es aquò aquela bèstia?

Un chat ?

E ben òc, fòrt plan! Lo gat o lo cat, c’est bien le chat. A votre avis, pourquoi le 4 octobre est la journée mondiale des animaux ? O sabètz vosautres ? Et bien parce qu’aujourd’hui, c’est aussi la fête de Saint François d’Assise, qui durant toute son existence, a manifesté un grand amour pour les animaux. Néanmoins, certains animaux sont moins sympathiques. Coma per exemple, la sèrp. La sèrp…

C’est le serpent ?

Absolument, en occitan, c’est féminin: la sèrp. On vous en a parlé hier: dans la nuit de lundi à mardi dernier, un toulousain pris d’une envie pressante, est tombé nez à nez sur un sympathique python long d’1,50 m dans les toilettes. J’imagine votre réaction ? Ieu tanpauc, vos confèssi qu'auriái pas fait del conflarèl / j’avoue que moi non-pus, je n’aurais pas fait le malin. Au début de cette chronique, je vous ai parlé de la rue Négogousses à Toulouse. Figuratzvos que i a tanben la carrièra e lo camin de Nega-Saumas / la rue et le chemin de Négo-Saoumos (à côté de Colomiers et de la rocade Arc-en-ciel). La sauma, es la feme / la femelle de l’ase. Autrement dit, la sauma, c’est l’ânesse. En occitan, l’expression popar de lait de sauma signifie téter du lait d’ânesse. En général, demander à quelqu’un s’a popat de lait de sauma, n’est pas vraiment un compliment. Bona jornada a totes.