Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò , on s’intéresse à la circulation à Toulouse et dans l’agglomération. Question dans votre rendez-vous en occitan, comment dit-on les bouchons ?

En lenga nòstra, disètz los encombraments. Franz, Clémence, Flora: avètz agut d’encombraments per venir a la ràdio aqueste matin ? Avez-vous eu de bouchons pour venir à la radio ce matin ? Pr'aquò, i a quicòm que truca a l’oèst de Tolosa. Vous avez compris? Allez, on traduit ensemble. Pr'aquò, cela signifie ‘‘cependant’’, i a quicòm que truca / il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas à l’ouest de Toulouse. On vous en a parlé sur cette antenne la semaine dernière, avec les automobilistes qui n’en peuvent plus des embouteillages sur la RN124. N’an un sadol !

Qu’est-ce que cela signifie ??

Ils en ont marre! N’an un sadol, répétez Franz ? Certains automobilistes vivent un véritable enfer pour aller travailler à l’autre bout de Toulouse. Vivre un enfer pourrait se traduire en occitan viure un infèrn mais c’est une traduction littérale. Cresi qu’en lenga nòstra, se pòt dire, se’n veire. Se’n veire, cela veut dire: s’en voir. Se’n veson cada matin e cada ser. Ils, entre guillemets, ‘‘s’en voient’’ tous les matins et tous les soirs. Question: qu’es aquò l’encombrament pièger de la vòstra vida ? Le pire bouchon de votre vie, vous vous en souvenez ?

Parfois, certains utilisent des raccourcis pour éviter de se retrouver dans les bouchons ?

Òc-ben / absolument, utilizan d’acorchis. Un acorchi, c’est un raccourci. D’autres se rabattent sur les transports en commun: los trens regionals, lo mètro e la bicicleta. Et puis pour terminer, une expression: bruma los camins. Brumas los camins que vous pouvez traduire par ‘‘il va très vite sur la route’’. Bruma los camins, c’est à dire, ‘‘la brume’’, donc la poussière est soulevée sur la route par un déplacement rapide. Quoi qu’il en soit, bona rota et soyez prudent / estatz prudent.