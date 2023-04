Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò, on vous parle d’une ville de l’agglomération toulousaine où les cambriolages sont en hausse. Comment dit-on un cambriolage en occitan ?

Podètz dire un raubatòri. Raubatòri qui vient du verbe raubar. Raubar, ça signifie voler, dérober. En occitan, vous avez aussi un autre verbe: panar. Par conséquent, un cambriolage peut se dire également un panatòri. Petit point prononciation autour de cette table: panatòri ? Anem, va plan ! Alavetz brave mond, una question: sabètz ont se tròba la vila de França que mai i a de panatòris ? Savez-vous quelle est la ville la plus cambriolée en France ? Petit indice: un ancien président de la république a séjourné dans cette ville de l’ouest toulousain, c’était dans les années 30.

Blagnac ? Tournefeuille ?

E òc, Tornafuèlha / Tournefeuille. L’ancien président en question, c’était Gaston Doumergue. Selon un article paru dans le Figaro en mars dernier, Tournefeuille est la ville la plus cambriolée de France. Escotatz brave mond: entre 2021 e l’an passat, los panatòris / los raubatòris cresquèron de 42%. Qui est capable de traduire cette phrase ? Les cambriolages ont augmenté de 42 % à Tournefeuille entre 2021 et l’année dernière. 302 logements ont été cambriolés en 2022, contre 212 l’année précédente.

Comment peut-on expliquer cette hausse des cambriolages à Tournefeuille ?

Es una vila dormitòri: cada matin, un brave tropèl de mond se’n van a Tolosa per trabalhar. Tournefeuille est une ville-dortoir. Chaque matin, beaucoup d’habitants partent travailler à Toulouse et ne rentrent que le soir. Par conséquent, ça laisse du temps aux cambrioleurs pour accéder aux pavillons. Néanmoins, il existe une police municipale qui patrouille la journée durant la semaine. En fin de setmana, es la polícia nacionala. Trois policiers municipaux vont être embauchés prochainement et la mairie va faire installer plus de 40 caméras (n’i a ja trenta mas son presentas sustot per filmar los bastiments publics). En attendant, certains habitants de Tournefeuille s’équipent en alarmes et autres caméras de surveillance.