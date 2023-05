Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin, on s’intéresse aux emballages des repas à emporter. Question ce matin dans Qu’es Aquò: comment dit-on en occitan les emballages ?

Disètz los embalatges. Alara, per vosautres que nos escotatz a la ràdio aqueste matin mais aussi pour vous qui nous écoutez ce matin sur France Bleu Occitanie. Comme beaucoup de salariés, le midi, vous vous rendez dans des commerces pour commander un repas à emporter: ensaladas de pastas / salades de pâtes, salades quinoa, panini e patin cofin. Tot aquò amb de culhièrs de plastic, una sièta de plastic tanben, e la pòcha de plastic per portar lo vòstre dinnar. Bref, un emballage tout en plastique (couverts, assiette et poche pour emporter votre déjeuner).

Bref, ça fait beaucoup de plastique !

Et ce n’est pas forcément fantastique, vous en conviendrez Franz (n’en déplaise au groupe Elmer Food Beat). Food justement, es la mangisca, lo manjar en occitan. E se n’avètz un confle, se n’avètz un sadol de tot aquel plastic / si vous en avez marre de tout ce plastique, e ben aquí LA solucion: En Boîte Le Pla t, des boîtes en verre consignées pour remplacer le jetable de la vente à emporter. Una iniciativa que pòrta un collectiu d’associacions a Tolosa e endacòm mai.

Une initiative portée par un collectif d’associations ?

Aquel projècte espeliguèt dins la ciutat mondina en 2018 / En Boîte Le Plat est un projet né en 2018 à Toulouse (projet qui s’est rapidement déployé dans d’autres territoires de l’hexagone). Le but est de mutualiser un stock de boîtes en verre et les outils de sensibilisation nécessaires pour les mettre à disposition d’un réseau de commerces alimentaires. Les boîtes sont consignées et peuvent être ramenées dans tous les commerces partenaires pour être réutilisées. Avec un réseau de commerces assez varié: avètz per exemple de restaurants, de fornariás, de bocariás. Traduction? Vous avez des restaurants, des boulangeries et des boucheries. Pas besoin de smartphone ou d’application: l’ échange d’une boîte contre une consigne de 3 € se fait de main à main entre lo comerçant e lo client. En Boîte Le Plat, fin finala, una alternativa ecologica e tanben economica.