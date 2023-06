Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò , vous avez décidé de nous parler des enfants: pour quelle raison ?

Per quina rason? E ben perque uèi, es la jornada mondiala contra lo trabalh dels enfants. Aujourd’hui, c’est la journée mondiale contre le travail des enfants. Cette journée a pour but de promouvoir des actions de prévention et de sensibiliser sur la réglementation en vigueur pour lutter contre le travail des enfants et mieux protéger les victimes. Aquesta jornada mondiala existís dempuèi 2002. Cette journée mondiale existe depuis 2002. Amb unas chifras, escotatz brave mond: i a quicòm coma 160 milions d’enfants que son obligats de trabalhar dins lo monde. Vous avez compris? 160 millions d’enfants dans le monde travaillent. Les régions de l'Afrique, de l'Asie et du Pacifique recensent ensemble près de neuf enfants sur dix qui travaillent dans le monde.

Comment dit-on l’esclavage en occitan ?

L’esclavatge. Et c’est vrai que ces enfants sont victimes d’esclavage: 7 enfants de 10 trabalhan dins de bòrdas, dins de bòrias. Vous avez compris ? 7 enfants sur 10 travaillent dans des fermes, dans des productions agricoles. Mai d’un còp / souvent, ils travaillent pour une production locale destinée à leur propre famille. Mas de còps que i a / mais parfois, ils travaillent pour une activité d'exportation, c'est-à-dire, pour des entreprises occidentales. Per far de vestits, tanben per la fabricacion de tapisses, per la recòlta de tabat o encara del cacau / les secteurs les plus exposés à ce genre de pratique sont le textile, la fabrication des tapis, la récolte de tabac ou de cacao à destination des grands groupes internationaux.

Chez nous, la situation est très différente et heureusement ?

Bien évidemment, car même si l’école républicaine de Jules Ferry a punis les enfants parlant occitan en classe, la généralisation de l’enseignement primaire a permis de diminuer le nombre d’enfants au travail à la fin du XIXe siècle. Fin finala, los nòstres pichons son astrucs ! Finalement, nos enfants sont chanceux. An l’astre de trabalhar pas / ils ont la chance de ne pas travailler. Alors, même s’ils ont parfois la canha. La canha o la pigresa, c’est la flemme, la paresse. Ils n’ont pas toujours envie d’aller à l’école, ils ne sont pas toujours motivés pour apprendre. E pr’aquò / et pourtant, ils ne savent pas la chance qu’ils ont.