Les fournitures scolaires

Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! A l’approche de la rentrée, on vous parle des fournitures scolaires. Question dans Qu’es Aquò , comment dit-on les cahiers ?

Disètz los quasèrns. Cela s’écrit quasèrns mas on ne prononce pas le N, c’est donc bien quasèrns qu’il faut dire. C’est la fin des vacances (e òc brave mond, caliá que tot aquò s’acabèsse / il fallait bien que tout cela se termine). Franz, Clémence, Flora: il vous tardait de revenir à l’école ? Diluns que ven, los pichons se’n tornaràn a l’escòla / lundi prochain, c’est la rentrée scolaire pour tous les pichons mais aussi pour les collégiens et lycéens. Alavetz brave mond, coitatz-vos, afanatz-vos, despachatz-vos s’avètz pas encara fait las crompas del material escolar.

Je n’ai pas tout suivi: vous pouvez traduire ?

C’est surtout que vous n’avez pas bien écouté. Anem Franz, on va reprendre tranquillement: coitatz-vos, afanatz-vos, despachatz-vos, tout ça signifie la même chose. Se coitar, s’afanar, se despachar, c’est se dépêcher. Despachatz-vos s’avètz pas encara fait las crompas del material escolar. Dépêchez-vous si vous n’avez pas encore fait les achats des fournitures scolaires. Pour parler des fournitures, vous pouvez dire en occitan las forniduras o lo material escolar. Si vous vous êtes rendu dernièrement en super ou hypermarché, vous l’avez constaté: les rayons ne sont pas vides mais certaines fournitures scolaires sont plus difficiles à trouver.

Comment dit-on un stylo ?

Se ditz un estilo. Dans la trousse de nos pichons, i a tanben de gredons. Los gredons, ce sont les crayons. Mas tanben de feutres / des feutres, una goma e una règla, inutile de traduire, vous avez tous compris. Et puis la chose la plus importante pour les enfants: es l’agenda escolar. Et oui, l’agenda scolaire, attention aux parents qui ont la lourde responsabilité de ne pas se tromper en l’achetant. Clémence, Flora: quel genre d’agenda aviez-vous ? Enfin, deux expressions pour terminer: tot çò que lusís es pas d’aur / tout ce qui brille n’est pas de l’or (il ne faut pas toujours se fier aux apparences). En ces temps d’inflation, certains n’hésitent pas à réutiliser des fournitures scolaires de l’année dernière: çò que dura es bon mercat / ce qui dure est à bon marché.