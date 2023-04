Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Dans l’air du temps en occitan, on s’intéresse ce matin aux oiseaux. Question dans Qu’es Aquò, comment dit-on les oiseaux ?

Disètz los ausèls, los ausèths o los aucèls, segon las prononciacions. L’aucelum désigne l’ensemble des oiseaux. La setmana passada / la semaine prochaine, on vous a parlé sur cette antenne de deux oiseaux s’attaquant à des cannetons à Toulouse au jardin des plantes. Question: de quels oiseaux s’agitil? Son dos gavians. Lo gavian, c’est le goéland. Contrairement aux idées reçus, ces oiseaux ne vivent pas uniquement au bord de la mer. N’avètz tanben en vila coma a Tolosa. Ces goélands peuvent se nourir de déchets alimentaires. Ce sont aussi des charognards et des prédateurs d’oiseaux.

Comme des canetons ?

E òc, coma de tirons, coma de guitons. Lo tiron o lo guiton désignent en lenga nòstra le caneton. Des canetons qui auraient été attaqués et mangés par ces deux goélands dans le jardin des plantes. Alavetz brave mond, qu’es aquò la solucion? E ben La solucion, seriá de far venir una gòria. Sabètz çò qu’es una gòria? Una gòria en occitan, c’est une buse. Buse qui permettrait d’effrayer ces 2 goélands. La mairie de Toulouse s’est saisie de l’affaire car ces scènes de violences ont choqué certains promeneurs du jardin des plantes.

Quels sont les autres oiseaux qu’on peut voir et entendre actuellement dans l’agglomération toulousaine ?

D’aquesta passa, podètz veire d’agaças / des pies, de corbasses / des corbeaux e tanben podètz ausir lo puput. Lo puput, c’est la huppe. La huppe, c’est un oiseau magnifique, avec une très belle crête. D’ailleurs, parmi vous, quelqu’un est-il capable de reproduire le chant de la huppe? Autre oiseau qu’on peut voir et entende en ce moment à Toulouse: la cavèca. La cavèca, c’est la chouette. Se pronóncia la cavèca o tanben cavèva [cawèco]. Cavèca, c’est aussi le surnom des habitants de Blagnac. La cavèca, c’est la chouette et plus précisément la chevêche, dont les grands yeux ronds lui confèrent un air niais, que les toulousains jadis auraient associé aux maraîchers Blagnacais, lorsqu'ils traversaient la Garonne pour se rendre au marché d'Arnaud Bernard. Leur chariot était muni de lanternes dont la forme rappelait les yeux de ce rapace.