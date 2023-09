Les orages

Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò , on vous parle de la météo à Toulouse et dans la région. Tiens, comment dit-on un orage en occitan ?

Disètz un auratge. C’est vrai qu’on les attendait ces orages. L’air est plus respirable ce matin et on ne va pas s’en plaindre. Flora, Clémence, Franz: avètz paur dels auratges o al contrari, es quicòm que vos agrada ? On va peutêtre traduire la question? Avètz paur dels auratges / est-ce que vous avez peur des orages o al contrari, es quicòm que vos agrada / ou, au contraire, c’est quelque chose que vous aimez bien ? Parfois, un orage, c’est un spectacle pour certains (avec les fameux chasseurs d’orages). En tout cas, cela fait toujours du bruit: le tonnerre se dit en occitan lo tròn o lo tron (cela dépend des prononciations). Au sud et à l’ouest de Toulouse, on parle de prigle ou perigle. Par conséquent, le grondement se dit en occitan la tronada o la prigolada.

Et la foudre ??

La foudre ? O, mon paure, se ditz lo fólzer o lo prigol. Dans quelques coins d’Occitanie, on utilise l’expression fòc del cèl. C’est ce qui se dit par exemple en Ariège du côté des Monts d’Olmes. Fòc del cèl que vous traduisez par ? Feu du ciel, c’est en quelque sorte ‘‘le tonnerre de Brest’’ occitan. La pluie se prononce en occitan la pluèja o la ploja. Et si ces orages sont très pluvieux, alors nous allons parler d’un aigat o d’un aigaci. Dans ces deux mots, vous retrouvez justement le mot aiga. E l’aiga brave mond, qu’es aquò? L’aiga, c’est l’eau.

Un orage peut parfois être accompagnée de grêle ?

Òc-ben, de grèla o de granissa. La granissa, c’est une grêle fine, du grésil. Parfois, on retrouve aussi le mot pierre (la pèira, en occitan) pour parler de la grêle. Atal, avètz los mots de peirada o de peirabatuda pour désigner une chute de grêle. Alors, la langue occitane possède de nombreux dictons, notamment sur la météo. J’en ai trouvé sur la grême dans l’excellent dictionnaire gascon de Simin Palai, escotatz: si lo vent vien de la montanha, que i averà ploja e gordanha. On traduit ensemble ? Le début est assez simple à comprendre: si lo vent vien de la montanha / si le vent vient de la montagne, que i averà ploja e gordanha / il y aura de la pluie et de la grêle. Voilà ce qui se dit dans les plaines gasconnes proches des Pyrénées. Bon dimècres a totes / bon mercredi à tous !