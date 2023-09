Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! C’est la période des vendanges et on en parle ensemble ce matin dans Qu’es Aquò : quel mot utilise-t-on pour parler des vendanges ?

Vendémias: disèm vendémias en occitan e tanben vrenhas en Gasconha. Vous l’avez dit Franz: es lo periòde de las vendémias. En Occitanie et même à Toulouse: ce week-end, se déroulait la fête des vendanges au domaine agricole de Candie (se passava dissabte / c’était samedi). Las vendémias o las vrenhas se fan de mai en mai d’ora / des vendanges toujours de plus en plus précoces. Ten, question: Franz, Flora et Bénédicte: faguèretz las vendémias vosautres ? Vous avez déjà fait les vendanges ? C’était où ? Un travail qui se fait en équipe. Pour parler d’une équipe de vendangeurs en occitan, disèm una còla de vendemiaires.

Et concernant l’équipement, le matériel du vendangeur ?

Avètz lo copaire que trabalha totjorn amb lo ferrat. Lo copaire, qu’es aquò? Lo copaire, c’est le coupeur. Il ne se sépare jamais de son ferrat. Un ferrat o un herrat, c’est un seau. Au nord de Toulouse, dans le vignoble du Frontonnais, se parla pas del ferrat mas de la selha. Lorsque son sceau est plein, le vendangeur met les raisins dins la semal. La semal, c'est la comporte: c’est ce récipient permettant de transporter la vendange. Autre équipement indispensable du vendangeur avec le sécateur: lo secator o la podadoira. Podadoira que ven del vèrb podar. Podar, c’est couper, tailler la vigne.

Durant les vendanges, il y aussi le porteur ?

E òc ! Lo portaire passa per las tièras. Le porteur passe entre les rangées des vignes. La rangée se traduit en occitan par la tièra. Le porteur, c’est celui qui récolte le raisin auprès des vendangeurs avec une … ? Avec une …. ? Avec une hotte. La hotte se ditz lo gòrb. Avètz tanben lo monsénher. Lo monsénher, c'est le chef d'équipe des vendangeurs (en quelque sorte, c’est un peu comme le chef de la matinale de France Bleu Occitanie, suivez mon regard…). Monsénher, qui peut se traduire par ‘‘Monseigneur’’. Naturellement, tout travail mérite salaire. Le salaire pour les vendanges, c'est un joli mot. Escotatz, disèm la vendemiada. E puèi fin finala brave mond, aquí una expression: pagarà lo 30 de febrièr. Traduction: il ou elle paiera le 30 février. Autrement, il ne paiera jamais. Bon diluns e bona setmana.