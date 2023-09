Les vêtements

Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! En ce moment, on parle beaucoup des vêtements et notamment à l’école. Question ce matin dans Qu’es Aquò : comment dit-on un vêtement ?

Disètz un vestit. Vestit que vous écrivez en occitan V-E-S-T-I-T. Au passage, vous remarquez que la lettre V se prononce B comme en catalan et en espagnol. Alavetz brave mond, se ditz lo vestit e tanben la vestidura. La vestidura, c’est l’autre mot en occitan pour parler des vêtements. Il y aussi les mots farda ou harda pour parler des habits. La farda o la harda désignent également le linge (j’espère que vous écoutez, il y aura peut-être une interrogation à la fin de cette chronique). Alors, ce matin, pour vous qui nous écoutez à la radio (ou pour vous qui nous regardez sur France 3), vous vous préparez pour aller travailler. Benlèu que sètz a vos vestir / peut-être que vous êtes en train de vous habiller.

Justement, comment dit-on une chemise ?

Se ditz una camisa. En français, nous utilisons le verbe mettre: mettre une chemise, mettre son pantalon, mettre sa veste, etc. E ben figuratz-vos qu’en lenga nòstra, disèm pas metre mas cargar. Traduction: en occitan, on n’utilise pas le verbe metre mais cargar. Cargar qui, littéralement, signifie charger. Par conséquent, lorsque vous mettez une chemise et bien vous dites en occitan : me cargui la camisa (mot pour mot: je me charge, donc je me mets la chemise). Même chose pour une veste: me cargui la vèsta. Me cargui las bragas / je mets mon pantalon.

Et pour enlever un vêtement ?

Vous allez trouver, j’en suis sûr ! Remembratz-vos d’aquela cançon / rappelez-vous de cette chanson en 1999 qui était devenue le tube de l’été, grâce à un groupe toulousain originaire du quartier des Izards. Bref, enlever sa chemise se dit ? Et cela vient de l’occitan, tombar la camisa. Se pòt emplegar tanben lo vèrb quitar. En lenga nòstra, vous pouvez employer le verbe tombar ou quitar. Quitar comme quitter, en français régional (en francitan), certaines personnes disent: «quitte la veste qu’il fait chaud!» (quita la vèsta que fa calor en version originale). Enfin, pour terminer, une expression: los mots son la vestidura de la pensada. Vous avez compris ? Les mots sont les vêtements de la pensée. Es polit ? C’est joli ? Anem, bona jornada a totes e a deman !