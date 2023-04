Lo comissari als comptes

Guillaume, vous écrivez une série en occitan, et je crois que c’est la nouvelle Eco du jour qui vous a inspiré ?

Oui j’ai voulu surfer sur la capitada, l’escaduda, le succès de la série en occitan dont tout le monde parle, La Seria sur france.tv. Face à l’estrambòrd general, l’enthousiasme général, j’ai décidé de me lancer. Mais complicat de trobar un subjecte, on a déjà les policiers, les juges, les urgences, agents secrets, les cosmonautes….

Toutes les bonnes idées sont déjà prises. Sauf … Los comissaris als comptes, les commissaires aux comptes ! Personne n’y a pensé.

Pourquoi pas, vous avez une idée de scénario ?

C’est un commissaire aux comptes enrebelit e idealista, insubordonné et idéaliste que fot lo rambalh dins lo mestièr, qui bouscule les codes du milieu, e se fa pas que d’amics et ne se fait pas que des amis ! Seul contre tous, il prépare a despart, en secret, ça c’est l’intrigue de saison 1, sa mutation au siège régional…Alors, si les effets spéciaux ne sont pas la force de la série, elle a ses atouts : de la passion, de la passion, una traïson, une trahison, lo retorn d'un fraire desaparegut le retour d’un frère, un amor defendèt, un amour interdit, mais aussi des recettes, des dépenses des frais fixes et des tableaux Exel, se vam pas mesorgar on va pas se mentir il y aura un molonas de tableaux Exel, il y en aura plein ! (Il y a un molon, et il y a un molonas)

Et les dialogues ça va ressembler à quoi ?

Allez je vous joue une scène, on sait jamais si lo mode de Netflix o Disney + nos escotan…

Extérieur jour, Nathalie, chef du cabinet interpelle Xavier, après un power point épique :

- excellenta analisi, sabètz mesurar los risques e establir de lindals de contraròtle aquò fa mestièr. Mas vos podètz pas afranquir dels reglats comptables e juridics.

- excellente analyse, vous savez mesurer les risques et établir des seuils de contrôle c’est certain. Mais vous ne pouvez pas vous affranchir des réglés comptables et juridiques.

- Soi un auditor legal, neutre e independent. Degun melhor qu'ieu verifica e certifica, que los comptes publicats per las societats sián confòrms a las nòrmas legalas.

- Je suis un auditeur légal, neutre et indépendant. Personne mieux que moi ne vérifie et certifie, que les comptes publiés par les sociétés soient conformes aux normes légales.

Voila c’est un peu le ton de la série, ça va être pivelant coma aquò, captivant comme ça, de longa ! Tout du long. Bon, Ça reste un projet