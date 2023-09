Guillame, vous observez la coupe du monde avec votre regard occitan, quel mot vous a inspiré le match d’hier soir ?

J’ai tout un champ lexical, c’était una rosta, una plumada, una rostida, una esposcada, una tanada, una rasclada, una estrilhada, una tornada o encore una temborida, touts ces mots désignent une défaite sévère. Paures Namibians, pauvres namibiens, la devise de leur fédération pourrait être « gardarem lo moral », nous garderons le moral ! Car il faut un moral d’acier pour encaisser autant de points à chaque match.

Vous allez suivre Samoa - Argentine, le match de ce soir ?

Oui et je mets une pièce sur l’Argentine parce que après leur défaite face à l’Angleterre ils vont avoir la grinta !

La grinta qu’es aquò ? C’est de l’occitan ?

Pas du tout c’est un mot d’origine italienne qui définit le style de jeu des Pumas, Un savant mélange d’impetuositat, d’afogament, de combativitat, de rabia, et d’ardor… en français on dirait le cran et en occitan on appelle ça lo nhac ou la nhaca, c’est la morsure, ça résume bien leur état d’esprit.

Vous me disiez hors antenne que ce match va particulièrement intéresser les aveyronnais, mais pourquoi donc ?

Il y a un point commun entre l’argentine et l’Aveyron le connaissez-vous ?

C’est la ville de Pigüe, una vilòta fondada per un quarantenat de familhas roergatas, une petite ville fondée par une quarantaine de familles aveyronnaises à la fin du 19ème siècle. Pigüe a un club de rugby, une rue Ciudad de Rodez, un parc Saint Come d’Olt et on y organise tout les ans une fête de l’aligot, on fait pas plus aveyronnais et pourtant Pigüe se situe dans la pampa, un tròç d’occitania à 600 km de Buenos Aires.

Donc ce soir entre Espalion et Saint Geniez d’Olt, ils seront quelques uns a avoir la nhaca avec les Pumas.