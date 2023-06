Adiu Guillaume, c’est Minjat, l’invité de la nouvelle éco, qui vous a mis en appétit ce matin ?

En voila un verbe utile ! Minjat, c’est le participe passé, à l’infinitif c’est minjar en gascon ou manjar en languedocien. C’est un des verbes que j’emploie le plus en occitan. Il faut dire qu’autour d’une taula bèla, d’une belle table, généreuse souvent l’occitan s’impose ! Après je dois vous dire que ce n’est pas facile de parler mangisca, nourriture (c’est un un des innombrables mots occitans pour parler de ça), ce n’est pas facile de bon matin pr’amor qu’ai lo ventre prim, le ventre maigre, qu’ai lo ventre darrèr l’esquina, j’ai le ventre derrière le dos, le ventre vide ! Je n’ai pas encore pris mon petit déjeuner.

Comment dit-on le petit déjeuner en occitan ?

Très bonne question ! On dit lo dejunar, et donc pour le déjeuner on dit lo dinnar, et le diner c’est lo sopat ! Et l’espertin vous savez ce que c’est ? C’est le goûter, un repas qu’il ne faut pas négliger, même si souvent òm fa pas la menèstra(le potage), òm padeneja pas (poêle), òm cosina pas. L’espertin c’est un repas qu’on prend a la franca margarida ( a la franche marguerite) à la bonne franquette ! Un crostet de pan un pau de formatge e zo fai tirar ! Un morceau de pain du fromage et c’est parti !

Ah d’accord pour le gouter vous êtes « team salé » ?

Non pas vertadièrament , sucrat o salat , aquò raï ! Sucré ou salé, peu importe. Vous savez, quand la talent Pica, Bona es la mica ! Quand la faim creuse l’estomac, la mique est bonne, ça veut dire que je ne suis pas difficile. N’en déduisez pas pour autant que je suis un chapaire, un galafre, un galavard ou un galapian ! C’es un goinfre… val mai pauc e bon que que fòrça e dolent. Il vaut mieux peu et bon que beaucoup et mauvais ! En théorie … il y a une expression savoureuse pour définir un bon repas : pan que cante, vin que saute e formatge que plore. Pan que cante, pain qui croustille, vin que saute, vin qui pétille, formatge que plore, fromage qui coule, qui est bien fait !

Bon dejunar !