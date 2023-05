On fait le pont en occitan

Ce week-end vous êtes nombreux a faire le pont, mais comment dit-t-on en occitan ?

On dit far lo pont, c’est pas très original ça ressemble beaucoup au français. Pour avoir une expression bien occitane, dins l’esperit de la lenga, il faudrait partir du mot week-end. Vous vous souvenez comment on dit ? Dimenjada, ça vient de dimenge/dimanche, en français ça donnerait : dimanchade. Vous faites quoi cette dimanchade ? Ça sonne pas terrible en français, aquò’s pas de bon parlar, ça ne fonctionne pas.

Tornem a nòstres afars, retournons à nos moutons : pour augmenter ou diminuer le sens d’un mot, on a toute une batterie de suffixes en occitan, alors d’instinct comme ça on pourrait dire una dimenjadassa, comme on dit una carrierassa( longue rue), una fedassa (une grosse brebis) una taulassa (une grande table)…

Ah voilà, ça ça sonne occitan !

Oui, mais le coup du suffixe, marcha pas a cada còps, ça ne marche pas à tout les coups ! Ici dimenjadassa, ça a une connotation trop négative, ça nous indique un week-end long, certes, mais aussi bien pourav’, tot poirit, putrid, aissable, desplasent, desagradiu… Un week end trop long en somme.

C’est pas grave, on va garder « fa lou pount »

Vos demetètz pro lèu ! Vous abandonnez trop vite ! Demora una alternativa : il faut conserver dimenjada et ajouter un adjectif, dimenjada longa, dimenjada, granda, o una dimenjada bèla ! Ça sonne bien ça non ? Bèl et bèla en occitan on peut traduire par beau et belle, mas aqui se cal mesfisar ! Il faut se méfier car si vous dites a un homme qu’es bèl ou a une femme qu’es bèla, et bien vous lui parlez de son poids, de sa taille, de sa corpulence, ça peut vexer. Dins la fringa, la drague, la seduccion, la seduction, dites plutôt polit o polida, beroi o beroia si vous etes en Gasconha.

Donc pour faire le pont je propose fa la dimenjada bèla, faire un beau week-end.

C’est pas mal ! Mais je crois qu’on parle aussi de la semaine des 7 dimanches en occitan ?

La setmana dels 7 dimenges ! Oc ben, mais c’est pas la même chose, ça veut dire ne rien faire de la semaine, glandouiller. Par contre pour faire le pont on pourrait dire la setmana dels 4 dimenges, la semaine des 4 dimanches. Vous voyez on a bien fait de venir, on fait avancer la langue occitane sur France Bleu.