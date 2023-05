Pentecôtavic, les fêtes de Vic Fezensac

En ce week-end de la Pentecôte vous nous emmenez dans le Gers !

Vous le savez certainement a la pentacosta, la Pentecôte donc, tous les ans c’est les fêtes de Vic Fezensac ! Et c’est comme ça dempuei que lo monde es monde, a peu prés. Elles attirent tous les ans un fum de toristas, un brave tropelás de festejaires, une belle bande fêtards ! Tous les ans les toulousains partent en procession a Vic, mai per la festa que non pas per la messa, vous voyez ? Plus pour la fête que pour la messe, on est d’accord.

Cette année coté concerts il y aura des artistes occitans ?

Oc ben e aquò fa plaser ! Il y aura par exemple les Diables de la Garrigue, un groupe occitan explosiu !

-Extrait-

Il pratiquent une musica un pauc caluca, destimborlada, un peu fofolle ! Un mescladís Electro, Punk, et tradition ! Son dins la Dralha des Ramoneurs de Menhir, ou encore des Béruriers Noirs pour les anciens. Vous savez ce que c’est la dralha ?

C’est la piste, pour les troupeaux à l’origine, mais on l’emploie aujourd’hui essentiellement pour son sens figuré, pour définir une filiation, un même chemin artistique.

Alors ces Diables de la Garrigue ne sont-t-il pas dans la draille du groupe Goulamas’k par hasard ?

Bien vu ! Avètz las tripas al cap ! Vous avez du bon sens ! Ils sont dans la dralha du groupe rock ska punk languedocien Goulamas’k, aquò se coneis ! C’est sur ! Puisque ce sont les mêmes musiciens que Goulamas’k. D’ailleurs vous savez ce que c’est un Goulamas ? C’est une personne négligée, mal habillée un crado ! Dans le sud ouest on préfère parler d’un pelharòt, c’est le chiffonnier, lo paure c’est lui qui faisait peur aux enfants autre fois. Se minjas pas ta sopa lo pelharòt va passar te brandir las pelhas (guenilles) ! Si tu ne manges pas ta soupe le pelharòt va venir te secouer les puces, t’enguirlander !

Si vous mangez votre soupe pas cap de problemas ! Vous aurez la permission d’aller voir les diables de la garrigue a Vic Fesensac demain soir !

Bona dimenjada !