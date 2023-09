Poeme et rugby

Adiu Guillaume, ce soir le XV de France affronte la Nouvelle Zélande, et je crois que ça vous a inspiré un poème ?

Oui un poème de circonstance, c’est pas de moi, dites moi si vous reconnaissez :

Es la mòrt ! Es la mòrt !

Es la vida ! Es la vida !

Aquí l'òme pelut

Qu'es anat cercar lo solelh, e l'a fach lusir tornarmai

Afrontatz, afrontatz en reng davant lo solelh que lusís

Òc !

Alors vous l’avez ? Non ?

Bon, ce n’est pas un texte occitan, c’est une traduction. Écoutez la version originale, vous allez reconnaître :

A Ka mate! Ka mate!

Ka ora! Ka ora!

A Ka mate! Ka mate

Ka ora! Ka ora!

Tenei te tangata puhuruhuru

Nana nei i tiki mai, whakawhiti te ra

A upane ka upane!

A upane ka upane whiti te ra!

Hi!

C’est du maori, c’est le fameux Ka mate le Haka traditionnel des All Blacks. C’est un poème dédié a un célèbre chef maori, Te Rauparaha, qui échappa de peu à la mort, lors d’une guerre tribale, c’était au début du 19è siècle.

Vous aimeriez que l’équipe de France s’accapare le Haka des All Blacks ? Je ne comprends pas bien le projet ?

Non je voudrais qu’on s’en inspire, l’ Occitanie ressemble un peu à la Nouvelle Zélande, là bas aussi il y a deux langues, on voit le maori sur les panneaux, on l’entend à la radio, tout pareil. Et c’est dans cette langue minoritaire que les all blacks ont puisé ce texte qui fédère tout le pays.

On a un équivalent en occitan ?

Il se pourrait bien oui ! J’ai eu un liuçet, una lutzada ce matin, un flash si vous préférez, en occitan, il y a une chanson que l’on pourrait faire Haka, c’est Joan Petit que dança, vous connaissez ?

Joan Petit que dança,

per lo rei de França,

Joan Petit que dança,

Sab pas çò que dança,

Dab lo det, det, det,

Dab la man, man, man,

Dab lo pe, pe, pe,

Joan Petit était le chef d’une révolte de croquants au 17è siècle il a fini par subir le supplice de la roue, c’est pour ça qu’il danse, avec le doigt, le pied, la main… on passe en revue tous ses membres brisés, c’est charmant non ?

Cette chanson aussi, parle de résistance, de courage, de combat, ça ferait un excellent Haka !

C’est une suggestion j’espère que Fabien Galtier retiendra mon idée, il aurait fière allure notre XV de France avec un Haka Joan Petit, manque plus qu’a inventer la chorégraphie !