Qu'es aquò ? avec Guillaume Gratiolet - une expression qui a du nez

Aujourd’hui dans qu’es aquò, Guillaume a du nez, il nous parle d’une expression qu’on a déjà tous entendu quelque part ! A vista de nas !

A vista de nas ! C’est mon expression préférée en occitan !

Elle est très parlante, et musicale ! En occitan la musicalité de la langue, c’est primordial, pour que ce soit efficace, cal que siá cantant, il faut que ça chante !

Décortiquons a vista de nas , la vista c’est la vue et lo nas c’est le nez. C’est donc littéralement à vue de nez. Ambe lo nas se vei çò qu'escapa a l’uèlh, avec le nez on voit ce qui échappe à l’oeil, ça fait appel a d’autres sens, pas directement à l’odorat, mais plutôt au bon sens, à l’instinct, à l’expérience, voire même au 6ème sens.

Lo nas, le nez, est trés présent dans les expressions populaires en Occitanie, par exemple, quand on est un peu honteux, disons quand on prend una rostida, une raclée au tennis, ou au Scrabble, selon votre sport préféré, òm penja lo nas, ou òm baissa lo nas, on pend ou on baisse le nez, là ou en français on baisserai les yeux.

Autre exemple : quand lors de la finale du top 14 Romain N’Tamack transperça la défense adverse tranquilòt, les joueurs de La Rochelle faguèron un nas ! Les rochellais faisaient un nez ! C’est a dire qu’ils avaient la mine éteinte, le dépit, la déception se lisaient sur leur visage. On peut dire aussi que faguèron lo nas long, qu’is faisaient le nez long, c’est pareil.

On en a encore des dizaines d’expressions a base de nez en occitan : se far tirar lo nas se faire tirer le nez, se faire prier, se manjar lo nas, se manger le nez, se chamailler, se bagarrer. Ou encore lo nas li fuma pas pus, son nez ne fume plus, ça veut dire que la personne est décédée.

A vista de nas est donc une des nombreuses expressions a base de tarin, mais c’est la plus populaire ! On l’emploie beaucoup en cuisine, on a tous fait l’expérience de demander a sa grand mère les proportions de la recette, et de prendre en retour « tu fais a vista de nas » ! Despatolha te amb aquò, débrouille toi avec ça ! Pour être clair, un cuisinier ou une cuisinière expérimenté fera a vista de nas, et ce sera requist que requist, ce sera délicieux, mais si un cuisinier ou une cuisinière du dimanche fait a vista de nas, mèfi, attention ça peut donner un tiaopich, c’est a dire un plat afastigós, très peu ragoutant !