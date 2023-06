Qu'es aquò: chercher un logement

Ce matin dans l’air du temps en occitan avec Géraud Delbès, on part à la recherche d’un logement.

Comment dit-on logement ?

Se ditz un lotjament. Avètz rason, es lo periòde pels estudiants per trobar un lotjament a Tolosa. C’est la période où les étudiants partent à la recherche d’un logement dans la ville rose. A vista de nas, cal comptar 500 èuros per trobar un T1. Il faut compter environ / a vista de nas, 500€ pour trouver un logement de type T1. Pour tous ces futurs étudiants, de segur / bien-entendu, il faut d’abord attendre les résultats du Bac. Ceci dit, la platefome Parcoursup commence à donner les premières réponses suite à la validation de leurs voeux concernant la poursuite de leurs études. Mas apuèi, se caldrà afanar per trobar quicòm / mais ensuite, il faudra se dépêcher pour trouver un logement.

Comment dit-on un appartement ?

C’est très simple. Disètz un apartament. Un còp que l’avètz trobat, caldrà far l’inventari del lotjament. Ten, questioneta: qu’es aquò l’inventari del lotjament ? C’est l’entrée des lieux. En règle général, les biens les moins chers son aqueles que se tròban de planpè. Lo planpè, c’est le rez-de-chaussée. Quicòm mai / autre chose: qu’es aquò lo loguièr o lo loguèr ? C’est le loyer. Bref, pour tous ces étudiants, lèu serà l’ora de daissar l’ostal. Qu’es aquò l’ostal ? C’est la maison !

L’ostal ou l’ostau. Se pòt díser tanben la maison o la casa,... Alavetz, lèu, serà l’ora de daissar l’ostal. Bientôt, ce sera le moment pour tous ces étudiants de laisser la maison, le foyer. Pour celles et ceux qui souhaitent faire comme dans le film Tanguy, e ben alavetz, an encara léser / ils ont encore le temps. Comme on dit en lenga nòstra: l’ostal brutla pas. C’est à dire ? La maison ne brûle pas (il n’y a pas le feu!), rien ne presse. Mas vertat es tanben que i a de parents que son pas malaüroses de véser lo dròlle o la dròlla se n’anar de l’ostal / mais c’est vrai aussi que certains parents ne sont pas malheureux de voir partir leur petit enfant chéri.

Bon diluns e bona setmana.