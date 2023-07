Qu'es aquo? - Guillaume Gratiolet - A hum de calhaus !

Aujourd’hui dans qu’es aquò, Guillaume Gratiolet vous emmène en Gascogne, pour nous parler de fumée et de cailloux...

A hum de calhaus ! Et c’est mon expression préférée en occitan

C’est du gascon, donc une expression qui vient de la rive gauche de Garona.. Regardons la de plus près : a hum de calhaus c’est littéralement à fumée de cailloux. Dit comme ça c’est un peu mystérieux, il ne s’agit pas d’un caillou type roche volcanique, mais de cailloux tout a fait ordinaires que l’on trouve sur les chemins de campagne. L’expression vient d’un temps ou les routes n’étaient pas goudronnées. Quand un véhicule tracté par des cavals, des chevaux ou des buòus, des boeufs arrivaient a vive allure, il soulevait beaucoup de poussière, ou autrement dit de la fumée de cailloux, donc être a hum de calhaus c’est être a fond !!!

Il y a plusieurs façons d’être a hum de calhaus : au sens propre c’est conduire sa voiture sa trottinette, ou son peta-hum trop vite, et là : mèfi sentis a rabinat ! Attention c’est dangereux ! Pardon peut être que vous ne savez pas ce qu’est un peta hum, ça veut dire pète fumée, ça désigne une mobylette, un scooter ou une vielle moto.

L’expression du jour de mon vejaire, a mon avis, devient interessante au sens figuré. Quand quelqu’un est a hum de calhaus, ça veut dire qu’il est motivé, enthousiaste, voire même un peu foufou. Si vous êtes a hum de calhaus en soirée, ne prenez pas lo peta hum pour rentrer, dormez sur place ou faites vous ramener par Sam, aquo’s mai rasonable c’est plus raisonnable.

Il existe une variante, a hum e a huec, a fumée et a feu ça veut dire sensiblement la même chose, choisissez celle que vous préférez, l’essentiel est de respecter la musicalité de la langue.

C’est une expression gasconne vous disais-je, mais elle est connue de partout en Occitanie. En gascon souvent les f deviennent h donc en languedocien ou en provençal on dirait a fum de calhaus, a fum e a fuòc. Mais ça n’a pas la même saveur c’est fadassa. Et puis les différents parlers occitans ne sont pas hermétiques, quand une expression plait elle est employée d’en pertot. C’est comme ça qu’on peut entendre le fameux je crains degun de Marseille ici à Tolosa alors qu’on dit degun normalement, et de la même façon on est a hum de calhaus a Tarbes, a Albi, a Narbonne, ou même sur la lune.

A demain même heure totjorn a hum de calhaus per l’occitan sur France Bleue !