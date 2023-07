Qu'es aquò ? - Guillaume Gratiolet - A Narbona, plòu pas cada còp qu’i trona

Aujourd’hui un qu’es aquò « coup de gueule ». Guillaume est de mauvaise humeur ?

Oui et c’est peu dire, je vais vous expliquer pourquoi, et surtout comment y remédier grâce a l’expression du jour, qui pour la peine est mon expression préférée en occitan : A Narbona, plòu pas cada còp qu’i trona.

Ai la marrana, ai las èrnhas, soi de meissanta borra, la luna m’a trucat, soi d’umor marrida, je suis de mauvaise humeur ! Hier tout en écoutant le journal sur une grande radio nationale, la mostarda me montèt al nas, la moutarde m’est remontée au nez, la colèra me montèt coma lo lach sul fuòc, la colère m’est montée comme le lait sur le feu, bref j’étais très mécontent d’entendre la journaliste attaquer son journal en évoquant une promesse non tenue par le gouvernement qu’elle qualifia, accrochez vous bien, de promesse de gascon !

Non mais qu’est ce que les gascons ont à voir dans cette affaire ? Miladieu de miladieu, laissez les tranquilles, c’est ce qu’on appelle au mieux une balle perdue, au pire une insulte raciste. Je ne veux pas stigmatiser la journaliste, ni lui prêter de mauvaises intentions, je préfère penser qu’aqueste còp a virada la canturla, qu’elle a perdu momentanément la raison, car c’est une professionnelle, et qu’elle est donc capable d’entendre la critique. Puslèu que de li brandir las pelhas, plutôt que de l’enguirlander, je vais lui proposer une alternative, d’où l’expression du jour : A Narbona, plòu pas cada còp qu’i trona. A Narbonne il ne pleut pas à chaque fois qu’il tonne ! Ça veut dire la même chose, mais sans blesser personne. On parle ici de promesses non tenues. La promesse d’une pluie qui ne vient pas.

E perqué Narbona ? Surement pour la rime car le tonnerre sans la pluie est une réalité palpable sur toute la cote méditerranéenne.

Pardonnez moi ce còp de morre, ce coup de gueule, mais ça va mieux en le disant ! Et là vous allez me demander, mais comment dit-on un coup de tonnerre en occitan ? Très bonne question ! D’un biais academic se ditz una tronada ou une tronadissa, mais je préfère l’expression populaire : un tron de dieu !

Pour finir je citerai le poète provençal du 19ème siècle Victor Gélu : Cu es pas feniant, cu es pas gromand, qu’un tròn de Dieu lo cure! Il n’est pas feignant, il n’est pas gourmand qu’un coup de tonnerre le soigne !

Bona dimenjada, à Lundi même heure, et promis de bonne humeur.