Qu'es aquo? - Guillaume Gratiolet - aquò es pas Marmanda !

Guillaume nous propose une ballade le long de Garonne jusqu’à Marmande, la capitale de la tomate, il parait qu’elle a un point commun avec Byzance.

L’expression du jour est certainement celle que je préfère en occitan : aquò es pas Marmanda !

Hier matin en cueillant mes tomates cerises sur le balcon, je me suis dit, e ben i a pas Marmanda aquí ! Ça veut dire que la récolte était bien maigre, à peine de quoi remplir un bol… Marmande capitale de la tomate, certes, mais dès le moyen âge, bien avant la culture de la tomate, Marmande était une ville florissenta, florissante, située au coeur d’un pays riche de sa terre fertile et idéalement placé sur la rive droite de Garonne entre Bordeu et Tolosa. Marmanda était connue pour ses foires, assez impressionnantes parait-il. Donc le nom de Marmande est associé a l’idée d’abondance, de merveilles, de réussite.

On dit en occitan aquò es pas Marmanda, là où on dirait en français c’est pas Byzance ! La cité à la fois prospère et très convoitée (elle a subi de nombreux sièges dans son histoire) est l’équivalent de Bizance dans l’imaginaire occitan. On l’emploie souvent dans sa forme négative, parce qu’on est des romegaires, des râleurs, mais on peut aussi prendre la vie du côté positif, par exemple ongan à Tolosa las còlas esportivas faguèron Marmanda, cette année à Tolosa les équipes sportives ont fait merveille, avec un Brénus et une coupe de France, on peut dire sens trentalhar, sans hésiter qu’il y a Marmanda dans l’armoire a trophées de la ville !

Dins la vida vidanta, dans la vie de tous les jours, on peut placer Marmanda a toutes les sauces. Quand mon cousin à acheté cette vieille bicoque loin de tout, on lui a dit qu’il avait fait une grosse erreur, pr’amor qu’aquel ostal val pas Marmanda, parce que cette maison ne vaut rien. Il nous a donné tort le bougre, car a force de rénovation faguèt Marmanda, il fit des merveilles !

La semaine dernière je me suis décidé à nettoyer et vendre cette vieille cuisinière électrique qui m’avait couté los uelhs del cap, les yeux de la tête, malgré mes efforts faguèri pas Marmanda d’aquela cosiniera electrica, je n’en ai pas tiré un bon prix, j’ai même du la brader. On ne fait pas Marmanda a tous les coups…

Allez à demain même heure per una expression de mai, adishatz