Qu'es aquò ? - Guillaume Gratiolet - Aver d’autras cabras a mòlzer

Aujourd’hui dans qu’es aquò, Guillaume Gratiolet a décidé de nous rendre chèvre, quelle est l’expression du jour ?

Aver d’autras cabras a mòlzer, et c’est bien évidement mon expression préférée en occitan !

Aver d’autras cabras a mòlzer, c’est avoir d’autres chèvres à traire ! Autrement dit c’est avoir des choses plus importantes à faire. En français dans les mêmes situations on dit avoir d’autres chats à fouetter. Cette expression me pose problème, parce que non òm foeta pas los gats, los paures gatonets, les pauvres chats ! Arrêtez de les fouetter !

D’ailleurs l’expression « il n’y a pas de quoi fouetter un chat « a elle aussi un équivalent bien différent en occitan, on dit non i a pas de qué abranlir las campanas, il n’y a pas de quoi ébranler les cloches ! Las campanas, les cloches n’ont pas d’âme elles ne souffrent pas, on peut bien les secouer, i tustar dessus, y taper dessus, aquò rai, ça n’a pas d’importance, alors qu’un gat, un chat c’est un être adorable, alors une bonne fois pour toutes arrêtons de les fouetter.

Et oui c’est une chronique qui dénonce !

Bon la vous vous dites, celui là l’air de rien a sautat de la cabra al perièr, il a sauté de la chèvre au poirier, c’est à dire il est passé du coq à l’âne, si vous préférez. Et vous avez raison, alors si vous le voulez bien, revenons à nos moutons, euh, pardon revenons à nos chèvres ! La cabra est une sorte d’animal totémique pour l’Occitanie, comme l’âne pour les catalans, ou le taureau pour les espagnols. Il existe un molonas d’expressions a base de chèvre en occitan, tellement qu’il serait impossible d’en dresser une liste. Parmi mes préférées il y a galopar coma una cabra desbanada, galoper comme une chèvre décornée, c’est a dire courir très vite ! Si vous arrivez a la gare Matabiau légèrement en retard il va falloir galopar coma una cabra desbanada, per mancar pas lo trin, pour pas manquer le train.

Autre expression populaire : aver pas mai de biais qu’una cabra banèla. Pour l’illustrer prenons mon cousin, qui manque cruellement de suite dans les idées, il ne sait rien faire tout seul, on peut légitimement dire qu’a pas mai de biais qu’una cabra banèla, qu’il n’a pas plus de savoir faire que la chèvre qui a de petites cornes, qu’une jeune chèvre si vous préférez. Es pas escarrabilhat, il n’est pas dégourdi.

