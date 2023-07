Qu'es aquò ? - Guillaume Gratiolet - Aver lo sarragargamèla

Une expression très parlante aujourd’hui qu'on aura toutes les peines du monde à prononcer. C’est normal; guillaume Gratiolet nous explique.

Aver lo sarragargamèla, c’est mon expression préférée en occitan.

Aver lo sarragargamèla est une expression qui montre la capacité des occitans a faire des mots avec des phrases. Lo sarragargamèla c’est l’union du verbe sarrar, serrer, et de la gargamèla, la gorge, et ça donne un mot au masculin, les mystères de la linguistique… ça veut dire avoir la gorge serrée, donc être stressé, angoissé, craintif… Et malheureusement on ne manque pas d’occasions d’aver lo sarragargamèla, ce ne sont pas les candidats du bac, ou ceux qui ont passé, le permis de conduire ou un entretien d’embauche qui me contrediront.

Bon je sais ce que vous vous dites, Gargamèl on connait , c’est le méchant dans les Schtroumpfs, ce vieux sorcier reganhut, acariâtre, qu’es secutat per aqueles òmes blaus pichons, qui est obsédé par ces petits hommes bleus. Bon ici jusqu’a preuve du contraire il n’y a aucun lien, Peyo le papa des Schtroumpfs, était bruxellois, à ma connaissance on ne parle toujours pas occitan en Belgique, mais on peut imaginer qu’il a entendu le mot lors d’un séjour dans nos contrées, còsta pas res de pantaiar, ça ne coute rien de rêver.

Peyo et son Gargamèl, donc, n’ont rien avoir avec le shmilblik, par contre nous avons Peyrot le poète aveyronnais. Claudi Peyrot qui en 1909 dans son recueil Poésies Rouergates décrivait une scène paysanne ainsi : Tandis que l’un forqueja e que l’autra rastèla/ los dalhaires, a l’ombra, onchan la gargamèla. Une petite traduction peut être ? Tandis que l’un manie la fourche, e que l’autre ratisse, les faucheurs à l’ombre se graissent la gargamèla. Onchar c’est oindre, huiler, graisser, donc onchar la gargamèla c’est tout simplement boire, et pas forcément de l’eau. Quand avem set d’aiga, quand on a soif d’eau on peut dire se refrescar la gargamèla, se rafraichir la gorge.

Gargamèla a un frère jumeau : lo gargalhòl et une soeur jumelle la garganta ! On utilise l’un ou l’autre selon le contexte ,l’interlocuteur, c’est un peu subtil je vous l’accorde. Retenez par exemple que les coureurs du tout de France quand ils arrivent en haut du Tourmalet, asondan la garganta, ils innondent la garganta, ils boivent à pleine gorge !

Sachez que je n’ai jamais lo sarragargamèla avant de vous présenter qu’es aquò, parce qu’on se sent toujours a l’aise sur France Bleu, à demain même heure !