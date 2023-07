Qu'es aquo? - Guillaume Gratiolet - Aver una mina coma un trompetaire

Aver una mina coma un trompetaire, et bien sur c’est mon expression préférée en occitan.

Aujourd’hui Guillaume vous nous proposez de découvrir une expression très musicale

Exactement c’est : Aver una mina coma un trompetaire, et bien sur c’est mon expression préférée en occitan.

Je l’ai dèja dit ? M’estonarià ! Bon ok, c’est vrai je le dis tout les jours, mais il faut dire que je les aime toutes ces expressions occitanes. Je sais que cette manie a tendance à énerver lo paire, mon père, il me l’a dit encore dimanche dernier : avec toi aquò’s totjorn lo meteis sicut, c’est toujours pareil, alors ok promis j’arrête de le dire ! Te d’ailleurs lo paire e la maira, mes parents, doas retirats uroses coma doas escolans en vacaças, deux retraités heureux comme des écoliers en vacances, incarnent parfaitement l’expression du jour : an de minas coma de trompetaires, ils ont des mines comme des trompettistes ! Pourtant je peux vous assurer qu’ils n’ont pas la fibre musicale, ni l’un ni mai l’autre, je ne les ai jamais vu un instrument a la main. Lo paire s’ocupa mai que mai d’ortalissas, de jardinage, c’est son domaine, quand on parle légumes coneis la musica, il connait la musique ! Per la maira es una autra musica, ma mère c’est différent, vous la croiserez plus souvent en montagne ou en forêt que non pas al pus fons de l’òrt, plutôt en randonnée qu’au fond du jardin. Pourtant je vous assure qu’an de minas coma de trompetaires ! Ça veut dire qu’ils ont bonne mine, que se portan coma lo pont nòu, qu’ils se portent comme le pont neuf, qu’an una santat de fèrre, qu’ils sont en bonne santé, tout simplement ! L’image du trompettiste est rassurante, a de buf, il a du du souffle, a de sang, il a le sang vif, autant de signe d’une santé pétonejanta, pétillante.

Par contre l’oncle il a pas bonne mine, ni une mine de trompettiste, ni de clarinettiste, ni de tromboniste, il a meissanta mina, va coma un capèl de palha quand plòu, il va comme un chapeau de paille quand il pleut ! J’irais même plus loin ten pas que per la rusca, il ne tient que par l’écorce, c’est vous dire si il va pas bien !

Il devrait prendre exemple sur mes parents et s’adonner al jardinatge, au jardinage e a l’escorreguda, la randolejada, la randonnée si vous préférez. Aquò fa bon sang, ça fait du bon sang, c’est a dire que ça donne de la résistance face aux maladies.

Ou alors qu’il se mette à la trompette, aital aura una mina coma un trompetaire !

