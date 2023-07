Qu'es aquo? - Guillaume Gratiolet - Es sus la talvera qu’es la liberta

Oui c’est un incontournable et donc L’expression du jour est une citation

Oui c’est un incontournable et donc L’expression du jour est une citation et c’est ma préférée en occitan : Es sus la talvera qu’es la libertat.

C’est une phrase issu de l’oeuvre de Joan Bodon qui nous quitta en 1975. Un gigant un géant de la littérature, son oeuvre colossale a grandement influencée la création occitane jusqu’à nos jours, on parlera encore de lui dans 100 ans. E me podètz far fisança, vous pouvez me faire confiance !

Décortiquons l’expression du jour : Es sus la talvera qu’es la libertat. C’est sur la talvera qu’es la liberté ! Et là vous allez me dire: d’accord, mais la talvera qu’es aquò ? C’est un mot issu du vocabulaire agricole, Joan Bodon était un rural, il était de Crespin, un vilatge roerguat, Crespin si vous préférez, un village d’Aveyron, et il tenait en grande estime l’idée de liberté.

La talvera, donc, c’est le bout de terre non cultivé à la lisière des champs, qui sert à manoeuvrer avec le tracteur, lorsqu’on laboure. Si le champ représente la société, la talvera est un espace de liberté, c’est la marge, l’espace des possibles !

Ce vers issu du poème La Talvera de 1969, est devenu une expression populaire, d’abord, parce Joan Bodon c’est l’auteur occitan lo mai famós le plus connu, ensuite per sa dimension filosofica, pour sa dimension philosophique ! Vous avouerez que l’image est belle !

Es sus la talvera qu’es la libertat !

Cette notion de talvera s’applique dans bien des domaines. Prenons l’Occitanie, je ne parle pas de la région, mas d’aquela tèrra bèla a caval entre França Espanha e Italia, je parle de ce grand territoire linguistique et culturel à cheval sur la France, l’Espagne et l’Italie. Et bien l’Occitanie est une talvera, au même titre que la Catalogne, le Pays basque, l’Alsace ou le Kurdistan. Les Pyrénées aussi sont une talvera, bien plus qu’une frontière dite naturelle c’est un lieu d’échanges, de rencontres et de partage pour tous les peuples qui l’ont un jour traversé.

La talvera c’est aussi une notion plus intellectuelle, plus spirituelle, voire un état d’esprit. Par exemple dans la musique, prenons le groupe Zebda, qui a toujours pratiqué une musique bariolée de rock, de raï, de reggae et de chanson française, e ben Zebda se trouve pile sur la talvera.

En résumé si vous êtes un esprit libre, vous êtes sur la talvera !

À demain même heure même talvera !