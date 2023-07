Qu'es aquo? - Guillaume Gratiolet - Estabosit coma qui tomba de la luna !

Aujourd’hui, Guillaume Gratiolet nous emmène sur la lune.

Non pas exactement je vous fait tomber de la lune avec l’expression que je préfère en occitan : Estabosit coma qui tomba de la luna !

J’aime beaucoup le mot estabosit ! Il n’a pratiquement pas besoin de traduction, tant on entend a travers sa musicalité sa signification. Etre estabosit c’est être consternat, atupit, ensucat, esbaït, embaboquit, estomagat, palficat, embalausit, espantat… c’est être abasourdi. Je vous l’ai surement déjà dit, oui à mon âge, ressegui un pauc, je ressasse un peu, l’occitan est la langue… oui des trobadors certes, mais c’est aussi et surtout la langue des synonymes. Bon astre, bonne chance à celui qui voudrait tous les répertorier, entre les différents dialectes et les différentes graphies serià coma prene la luna amb las dents, ce serait comme prendre la lune avec les dents, c’est a dire que ce serait impossible.

Estabosit coma qui tomba de la luna, c’est être abasourdi comme celui qui tombe de la lune. Il faut reconnaitre que ça fait une sacrée chute.

Quand j’ai annoncé a la calinhaira, ma chérie, mon amoureuse si vous préférez, que je reprenais le sport à 43 ans, elle était estabosida coma qui tomba de la luna ! Elle a d’abord pensé que c’était una lunada, une lubie. Attention avec le mot lunada ça veut aussi dire clair de lune. L’occitan est la langue des synonymes, certes mais c’est aussi la langue des images, je pense que les occitans ont inventé le concept de métaphore, à vérifier, mas aquo m’estonaria pas !

A sa décharge, j’avoue que je suis un peu tòcaluna. Un tòcaluna o un trucaluna, c’est quelqu’un qui fait preuve de fantaisie ou d’inconstance dans ses choix, à ne pas confondre avec un badaluna, un distrait, ou un gafaluna, un niais, encore moins un manjaluna, un rêveur, et surtout pas un pescaluna, un utopiste. Par le passé, c’est vrai j’ai pu être viradis coma la luna, versatile comme la lune, autrement dit capable de changer souvent d’avis, mais là c’est du sérieux, je ne rate pas un entrainement, vous verrez à la rentrée j’aurais un corps d’athlète, je serai polit coma la luna, beau comme la lune ; et là la calinhaira elle aura une bonne raison d’être estabosida coma qui tomba de la luna !

Allez à demain même heure adishatz