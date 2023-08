Qu'es aquo? - Guillaume Gratiolet - Estalviar lo bolhon

Quand on parle de quelqu’un qui estalvia lo bolhon on parle donc de quelqu’un de particulièrement radin !

Estalviar lo bolhon c’est économiser le bouillon. Penchons nous d’un peu plus prés sur cette mystérieuse locution : le bouillon c’est quoi ? Qu’es aquò ? Un tròç de gras, un bout de gras, qualquas ortalissas, quelques légumes, e mai que mai d’aiga, et surtout de l’eau !!! C’est a dire que ce n’est pas une préparation très élaborée, et surtout pas très couteuse ! Estalviar lo bolhon, économiser le bouillon, c’est faire des économies sur de la flotte ! Quand on parle de quelqu’un qui estalvia lo bolhon on parle donc de quelqu’un de particulièrement radin ! Un rascàs, un rascós, un aganit, un sarrat, un sarrabroquet, un cagaprim, un cagadur, un pishacordetas, on ne manque pas de synonymes pour désigner celui ou celle qui a des oursins dans les poches.

Sauti de la cabra al perrier, je saute de chèvre au poirier, je passe du coq à l’âne si vous préférez ; pour enrichir votre culture générale, sachez qu’en gascon les oursins s’appellent castanhas de mar, c’est à dire châtaignes de mer, voila il me semblait important de le préciser ! Tornem als nòstres afars, retournons à nos moutons, l’arratèra, la lesina, l’avarícia, la pingrerie est un défaut qui inspire la culture populaire, on aime bien se moquer de ceux qui sont trop proches de leur argent, de la moneda, de la monedassa, dels sòus, de la pecunha, de la sòuna, de la minòrga, dels picalhons, de la picalha, de las tarjas, de lors escuts, de lors ardits, de la mosilha, de las dardenas ! Vous voyez la langue occitane n’estalvia pas lo bolhon, quand il s’agit de synonymes, au contraire on est en présence d’un vocabulaire très généreux !

La langue occitane est aussi très généreuse en dictons populaires, nos ancêtres, majoritairement paysans étaient des sages, des philosophes, alors bien sur on accusait les paysans d’être pingres, je pense notamment a ce fameux sketch de Fernand Raynaud, pour les plus jeunes allez chercher sur Youtube ! Mais c’est peu connaitre la solidarité et la générosité de ces derniers entre eux, au siècle passé on pouvait entendre : es un grand baugièr de viure paure per mourrir ric, c’est une grande folie de vivre pauvre pour mourir riche.